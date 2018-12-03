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    Матч «Шахтар» - «Ліон» відбудеться у Львові чи Києві

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    У першому матчі команди переможця не виявили - Матч «Шахтар» - «Ліон» відбудеться у Львові чи Києві
    У першому матчі команди переможця не виявили
    Фото: ФК Шахтар

    УЄФА заборонив проводити матч в Харкові через запровадження воєнного стану

    Матч заключного туру Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Ліон» буде перенесено з Харкова.

    Про це повідомив заступник генерального секретаря УЄФА Джорджіо Маркетті.

    «Матчі під егідою УЄФА не пройдуть в місцях, де запроваджено військовий стан. Зустріч між «Шахтарем» і «Ліоном» не відбудеться в Харкові. Ми поки не знаємо, в якому місті пройде цей матч», - сказав Маркетті в інтерв'ю AFP.

    Матч повинен відбутися 12 грудня.

    Нагадаємо, «Львів-Арена» заявлена «Шахтарем» на Лігу чемпіонів в якості запасного стадіону.

    Раніше УЄФА переніс матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» з Полтави до Києва.

    За інформацією Tribuna.com, остаточне місце проведення матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Ліон» ще не визначено.

    Зараз сторони вирішують, де саме відбудеться зустріч. Розглядаються два варіанти - Київ і Львів.

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