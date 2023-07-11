Скільки коштує порція полуниці з вершками на Вімблдонському турнірі? (фотофакт)
Полуницю для Вімблдонського турніру вирощують на фермі Hugh Lowe в графстві Кент
Через інфляцію зростають ціни на продукти харчування по всій планеті, але спортивних вболівальників на Вімблдоні це не стосується. Ось уже 13 років британська полуниця і вершки незмінно коштують £2,50 (118,71 грн за курсом НБУ) для відвідувачів щорічного тенісного чемпіонату, який стартував 3 липня. Кількість ягід полуниці – 10 штук на порцію – також залишилася незмінною. Про це пише видання The Telegraph.
Але 2023 року, завдяки пізньому врожаю у Великій Британії, що дає більші й солодші плоди, ніж зазвичай, відвідувачі тенісного змагання отримають більшу масу ягід за свої гроші, порівняно з попередніми роками.
Голова Британської асоціації виробників ягідНік Марстон, яка є постачальником 95% ягід, для британських супермаркетів, зазначає: «Наш урожай полуниці дозрів трохи пізніше цього року, в цьому є свій позитив. Через більш прохолодну весняну погоду суниця дозрівала трохи повільніше, що дало їй змогу стати особливо великою, а нещодавня сонячна погода підвищила вміст цукру в ній, що робить її неймовірно солодкою на смак».
Директорка з їжі та напоїв All England Lawn Tennis Club Пердіта Седов каже: «Коли вболівальники приїжджають на Вімблдон, то всі хочуть традиційну полуницю з вершками, тому ми нічого не змінили. Я дуже рада повідомити, що ціна на полуницю і вершки зберігається з 2010 року і в поточному сезоні становить ті ж £2,50».
Відомо, що полуницю для Вімблдонського турніру вирощують на фермі Hugh Lowe в графстві Кент, що за 64 кілометри від Вімблдона. А оскільки під час чемпіонатів збирання врожаю починається о 5-й ранку, частина врожаю ягід з’їдається того ж дня, коли його і збирають.
Чому саме полуниця?
Полуниця з'явилася на Вімблдоні ще в середині 19-того століття: час проведення турніру саме збігався з часом збору полуниці, тому саме цю ягоду подавали під час чаювання. Полуниця була тоді рідкісним, елітним продуктом. Традиційний варіант подачі уімблдонської полуниці – з вершками та цукром. З 2018 року з'явився варіант для веганів – вершки робили із сої.
У 70-ті був ще один оригінальний варіант подачі: полуницю можна було їсти в гострому вигляді з чорним перцем. У середньому за один турнір з'їдається півтора мільйона ягід учасниками, працівниками та вболівальниками – це близько 28 тонн. До них додається понад сім тисяч літрів вершків.
Цікаво, що для звичайних глядачів та для відвідувачів королівської ложі вирощують полуницю різних сортів.
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