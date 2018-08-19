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    Матч української Другої ліги завершився масовою бійкою (відео)

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    Фото з соціальних мереж - Матч української Другої ліги завершився масовою бійкою (відео)
    Фото з соціальних мереж

    Фанати запорізького «Металурга» влаштували безлади на грі проти «Миру»

    Поєдинок п‘ятого туру другої ліги України між командами «Мир» Горностаївка і запорізьким «Металургом» (2: 1) завершився масовою бійкою.

    Поєдинок відбувся в суботу, 18-го серпня.

    Перемогу в грі з рахунком 2: 1 здобув «Мир», який забив вирішальний гол на 94-й хвилині матчу.

    Після цього на поле прорвалися фанати «Металурга», і почалася бійка, в якій взяли участь і стюарди з поліцією.

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