Про це повідомили в УЄФА

УЄФА затвердив зміни в розкладі Ліги чемпіонів, які вступлять в силу з сезону-2018/19. З наступного розіграшу матчі починатимуться о 19.00 і 21.00 за центральноєвропейським часом (CET). О 19.00 планується починати дві гри, в 21.00 - ще шість. Рішення УЄФА означає, що матчі починатимуться о 20.00 і о 22.00 за Києвом, як це відбувається зараз з



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Про це повідомили в УЄФА

УЄФА затвердив зміни в розкладі Ліги чемпіонів, які вступлять в силу з сезону-2018/19.

З наступного розіграшу матчі починатимуться о 19.00 і 21.00 за центральноєвропейським часом (CET).

О 19.00 планується починати дві гри, в 21.00 - ще шість.

Рішення УЄФА означає, що матчі починатимуться о 20.00 і о 22.00 за Києвом, як це відбувається зараз з матчами Ліги Європи.

Збори виконавчого комітету УЄФА в ці дні проходять в Ньоні.

Джерело: ua.tribuna.com