Матчі Ліги чемпіонів будуть починатися в інший час з сезону-2018/19
- Вчора, 16:13
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Про це повідомили в УЄФА
УЄФА затвердив зміни в розкладі Ліги чемпіонів, які вступлять в силу з сезону-2018/19.
З наступного розіграшу матчі починатимуться о 19.00 і 21.00 за центральноєвропейським часом (CET).
О 19.00 планується починати дві гри, в 21.00 - ще шість.
Рішення УЄФА означає, що матчі починатимуться о 20.00 і о 22.00 за Києвом, як це відбувається зараз з матчами Ліги Європи.
Збори виконавчого комітету УЄФА в ці дні проходять в Ньоні.
Джерело: ua.tribuna.com