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    Матчі Ліги чемпіонів будуть починатися в інший час з сезону-2018/19

    Про це повідомили в УЄФА
    УЄФА затвердив зміни в розкладі Ліги чемпіонів, які вступлять в силу з сезону-2018/19. З наступного розіграшу матчі починатимуться о 19.00 і 21.00 за центральноєвропейським часом (CET). О 19.00 планується починати дві гри, в 21.00 - ще шість. Рішення УЄФА означає, що матчі починатимуться о 20.00 і о 22.00 за Києвом, як це відбувається зараз з
    • Вчора, 16:13
    • Розсилка

    Про це повідомили в УЄФА

    УЄФА затвердив зміни в розкладі Ліги чемпіонів, які вступлять в силу з сезону-2018/19.

    З наступного розіграшу матчі починатимуться о 19.00 і 21.00 за центральноєвропейським часом (CET).

    О 19.00 планується починати дві гри, в 21.00 - ще шість.

    Рішення УЄФА означає, що матчі починатимуться о 20.00 і о 22.00 за Києвом, як це відбувається зараз з матчами Ліги Європи.

    Збори виконавчого комітету УЄФА в ці дні проходять в Ньоні.

    Джерело: ua.tribuna.com

    УЄФА Ліга чемпіонів Ліга Європи
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