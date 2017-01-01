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    Майбутній суперник Берінчика лякає українського боксера філіппінською школою боксу

    Аллан Валлеспін налаштований рішуче та не шкодує слів про свою швидкість і техніку
    16 грудня Денис Берінчик (7-0-0, 4 КО) проведе перший титульний бій на профі-рингу за вакантний пояс WBO Oriental у легкій вазі. Суперником Дениса буде філіппінець Аллан Валлеспін (11-1-0, 8 КО) на прізвисько El Matador. Судячи з коментарів, Валлеспін налаштований рішуче, йдеться у прес-релізі, який отримав «Главком». «Я
    • 24 Листопада, 12:46
    • Розсилка

    Аллан Валлеспін налаштований рішуче та не шкодує слів про свою швидкість і техніку

    16 грудня Денис Берінчик (7-0-0, 4 КО) проведе перший титульний бій на профі-рингу за вакантний пояс WBO Oriental у легкій вазі.

    Суперником Дениса буде філіппінець Аллан Валлеспін (11-1-0, 8 КО) на прізвисько El Matador.

    Судячи з коментарів, Валлеспін налаштований рішуче, йдеться у прес-релізі, який отримав «Главком».

    «Я – Аллан Валлеспін, я той, хто буде битися з вашої «зіркою» Олімпійських ігор Денисом Берінчиком. Мій дім – Філіппіни – батьківщина легендарного Менні Пакьяо, можете собі уявити, якими небезпечними філіппінці можуть бути у рингу», - заявив він.

    «Берінчик ще ніколи не зустрічався в рингу з представниками такої школи боксу. Він ніколи не відчував такої швидкості, навіть під час їзди на своєму мотоциклі», - додав Аллан.

    «Я точно не стану легкою прогулянкою для нього. Гей, Денисе, твій особистий трилер з Маніли їде за тобою», - підсумував Валлеспін.

    Нагадаємо, бій відбудеться 16 грудня 2017 року на Льодовій арені у Броварах.

    Також у програмі вечора боксу свої бої проведуть Олег Маліновський, Макс Бурсак, Мішико Беселія та інші.

    бокс
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