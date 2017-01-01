Майбутній суперник Берінчика лякає українського боксера філіппінською школою боксу

Аллан Валлеспін налаштований рішуче та не шкодує слів про свою швидкість і техніку

16 грудня Денис Берінчик (7-0-0, 4 КО) проведе перший титульний бій на профі-рингу за вакантний пояс WBO Oriental у легкій вазі. Суперником Дениса буде філіппінець Аллан Валлеспін (11-1-0, 8 КО) на прізвисько El Matador. Судячи з коментарів, Валлеспін налаштований рішуче, йдеться у прес-релізі, який отримав «Главком». «Я



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Аллан Валлеспін налаштований рішуче та не шкодує слів про свою швидкість і техніку

16 грудня Денис Берінчик (7-0-0, 4 КО) проведе перший титульний бій на профі-рингу за вакантний пояс WBO Oriental у легкій вазі.

Суперником Дениса буде філіппінець Аллан Валлеспін (11-1-0, 8 КО) на прізвисько El Matador.

Судячи з коментарів, Валлеспін налаштований рішуче, йдеться у прес-релізі, який отримав «Главком».

«Я – Аллан Валлеспін, я той, хто буде битися з вашої «зіркою» Олімпійських ігор Денисом Берінчиком. Мій дім – Філіппіни – батьківщина легендарного Менні Пакьяо, можете собі уявити, якими небезпечними філіппінці можуть бути у рингу», - заявив він.

«Берінчик ще ніколи не зустрічався в рингу з представниками такої школи боксу. Він ніколи не відчував такої швидкості, навіть під час їзди на своєму мотоциклі», - додав Аллан.

«Я точно не стану легкою прогулянкою для нього. Гей, Денисе, твій особистий трилер з Маніли їде за тобою», - підсумував Валлеспін.

Нагадаємо, бій відбудеться 16 грудня 2017 року на Льодовій арені у Броварах.

Також у програмі вечора боксу свої бої проведуть Олег Маліновський, Макс Бурсак, Мішико Беселія та інші.