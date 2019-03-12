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    Майбутня суперниця Світоліної розповіла про свої враження від старту сезону

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    Ешлі Барті - Майбутня суперниця Світоліної розповіла про свої враження від старту сезону
    Ешлі Барті

    «Мені важливо знайти баланс між активними діями і акуратною грою», - стверджує Ешлі Барті

    Австралійська тенісистка Ешлі Барті оцінила виступ на старті сезону і поділилася враженнями від умов, в яких проходить турнір в Індіан-Веллсі.

    «Початок сезону вийшов до біса відмінним. Я насолоджувалася кожною хвилиною на корті, кожним матчем. У мене залишилися чудові спогади і ніякого жалю. Вперше в кар'єрі я провела серію турнірів і ні про що не пошкодувала. Мені нічого не хотілося б змінити. Це був прекрасний досвід.

    Я намагаюся грати якомога простіше. Розглядаю варіанти і вибираю найпростіший. Умови в Індіан-Веллсі більше підходять для агресивної гри. У виграші тут залишаються ті, хто захоплює контроль над розіграшем. Мені важливо знайти баланс між активними діями і акуратною грою», - цитує Барті WTA Insider.

    Нагадаємо, у четвертому колі турніру в Індіан-Веллсі Барті зіграє з українкою Еліною Світоліною.

    Варто зазначити, що інша українська тенісистка Леся Цуренко не змогла пробитися до чвертьфіналу турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі.

    Джерело: Чемпионат.com

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