МБК «Миколаїв» підсилився українським захисником
Максим Луценко
МБК «Миколаїв»
Новачком команди Віталія Чернія став Максим Луценко
МБК «Миколаїв» уклав угоду з 26-річним українським захисником Максимом Луценком.
Минулого сезону вихованець донецького баскетболу виступав за «Київ-Баскет», у складі якого став срібним призером української Суперліги.
У середньому він набирав 6,3 очка, 1,6 передачі та 2,1 підбирання.
Раніше Луценко виступав за «Азовмаш», «Київ», «Будівельник» та «БІПУ».
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