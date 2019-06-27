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    МБК «Миколаїв» підсилився українським захисником

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    Максим Луценко - МБК «Миколаїв» підсилився українським захисником
    Максим Луценко
    МБК «Миколаїв»

    Новачком команди Віталія Чернія став Максим Луценко

    МБК «Миколаїв» уклав угоду з 26-річним українським захисником Максимом Луценком.

    Минулого сезону вихованець донецького баскетболу виступав за «Київ-Баскет», у складі якого став срібним призером української Суперліги.

    У середньому він набирав 6,3 очка, 1,6 передачі та 2,1 підбирання.

    Раніше Луценко виступав за «Азовмаш», «Київ», «Будівельник» та «БІПУ».

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