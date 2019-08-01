МБК «Миколаїв» почав підготовку до нового сезону з американським тренером



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Американський фахівець Терренс Мерфи ввійшов у тренерський штаб Віталія Чернія

МБК «Миколаїв» розпочав підготовку до нового баскетбольного сезону. Участь у перших тренуваннях брали 11 гравців та чотири тренери.

Також працює з командою і новий фахівець у тренерському штабі. Це американець Терренс Мерфі, який раніше працював зі збірною України U-16. Також з командою працюють Володимир Полях та Юрій Сергієнко. Лікар команди – Сергій Мякишев.

Наразі в складі команди до нового сезону готуються Максим Луценко, Антон Давидюк, Віталій Зотов, Сергій Приймак, Олексій Адедиран, Олексій Онуфрієв, Андрій Хохоник, Олександр Цикалюк, Роман Липко, Кирило Мещеряков та Денис Бобров. Усі вони продовжили угоди з клубом.

Початок роботи прокоментував виконавчий директор клубу Олексій Бєсков: «Команда зібралася в бойовому настрої. Скучили. Не стільки по роботі - вони не переставали працювати влітку, всі повернулися в хороших кондиціях, скільки за колективом, атмосферою. Зараз команда втягується в робочий режим - одне тренування в день, а далі вже Болгарія в повному обсязі. Звичайно, це не остаточний варіант команди - є гравці на розгляді. У адміністрації команди зараз теж вистачає організаційних питань - збори в Болгарії, турніри в Миколаєві, Литві, Кам'янському, підготовка до участі в Суперлізі Парі-Матч. На сьогоднішній день ми вже перерахували перші 50% заявочного внеску. Зовсім скоро ми оголосимо про старт продажів абонементів. Ціни на квитки в цьому році залишаться на рівні минулого сезону».