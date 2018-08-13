Медуза вбила семирічну чемпіонку з плавання, якій пророкували світову славу



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Гайя Трімаркі. Фото Mirror

Нещасний випадок стався на Філіппінах, де дівчинка відпочивала із сім'єю

Семирічна плавчиня Гайя Трімаркі, багаторазова переможниця змагань, загинула від «укусу» медузи під час відпочинку із сім'єю на Філіппінах.

Як повідомляє Mirror, інцидент стався, коли Гайя пірнала за черепашками.

За словами її матері, на дівчинку напала небезпечна кубомедуза: її помітили місцеві жителі, які рибалити неподалік.

Дівчинка закричала. Дитину витягли з води і доставили на берег на човні, але на пляжі не виявилося нікого, хто міг би надати дитині першу медичну допомогу.

Дівчинку доставили у місцеву лікарню, де лікарі діагностували у неї важку алергічну реакцію, від якої Гайя померла.

Мати дівчинки – філіппінка, її батько – італієць. Тримаркі не раз перемагала у змаганнях з плавання в Італії у своїй віковій групі.

Зазначається, що італійські тренери пророкували юній спортсменці олімпійське золото.