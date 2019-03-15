Менеджер легендарної шведської лижниці поскаржився на п'яних норвезьких фанатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вдома норвезькі лижні фанати дають жару Nettavisen

Голменколленський марафон має давні традиції. П'яні вболівальники - одна з них

Торбйорн Нордвалл, медіаменеджер шведської лижниці Шарлотти Калли, закликав організаторів знаменитого голменколленского марафону звернути увагу на поведінку норвезьких уболівальників, які регулярно розпивають спиртні напої і заважають проведенню змагань.

«Може, цьогоріч все було не так погано, як торік, але знову ЗМІ активно писали про витівки п'яних уболівальників. Алекс Гарві розповів, як на нього мало не впав один з таких фанатів. Повага до організаторів, волонтерів, активістів і рядових уболівальників - порожній звук для тієї групи людей, яка всіх підводить. Це просто неприпустимо!»- йдеться у зверненні Нордвалла на порталі Nettavisen.

На думку менеджера, одним із методів запобігти подібним інцидентам може бути перенесення змагань на понеділок.

Днями повідомлялося, що п'яні норвезькі глядачі влаштовували бійки на трибунах, а один з фанатів звалився зі схилу. Гарві зазначив, що п'яний фанат ледь не впав прямо на нього. У 2018 році норвежець Йоганнес Клебо наїхав на пивну пробку, а швед Даніель Рікардссон ледь не постраждав, коли з трибуни в його сторону кинули пиво.