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    Мер Івано-Франківська подарував футболістам, які давали інтерв’ю російською, українську абетку

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    Команда з Володимиром Ковалюком на чолі і президентом Василем Ольшанецьким змушує Руслана Марцінківа червоніти - Мер Івано-Франківська подарував футболістам, які давали інтерв’ю російською, українську абетку
    Команда з Володимиром Ковалюком на чолі і президентом Василем Ольшанецьким змушує Руслана Марцінківа червоніти
    Світлина - Галицький кореспондент

    Руслан Марцінків не залишив без уваги коментарі гравців мовою окупанта

    Після матчу 27-го туру першої ліги чемпіонату України з футболу, в якому івано-франківське «Прикарпаття» поступилося на рідному стадіоні «Рух» волочиському «Агробізнесу» (0:1), мер міста Руслан Марцінків подарував трьом футболістам своєї команди українську абетку.

    Річ у тім, що напередодні матчу попереднього туру в Харкові проти «Металіста-1925», який завершився перемогою суперників 1:3, воротар «Прикарпаття» Андрій Новак, а також півоборонці Андрій Вацеба і Владислав Семотюк давали інтерв’ю місцевому репортерові російською мовою. Тоді з чотирьох прикарпатців українською з харківським журналістом говорив лише оборонець Василь Француз. Відео потрапило у соцмережі, за що гравці отримали специфічні подарунки.

    Нагадуємо, що «Прикарпаття» відсотків на 70 фінансується з міської казни.

    Після поразки від «Агробізнеса» пан Марцінків назвав виступ команди в сезоні-2019/2020, яка посідає 14-те, третє з кінця місце, незадовільним і дав зрозуміти, що в міжсезоння змін у керівному складі команди не уникнути. Мер Івано-Франківська підкреслив, що фінансується команда на рівні середняка першої ліги. За його словами, тренерський штаб команди на чолі з Володимиром Ковалюком обіцяв у заключних трьох турах набрати мінімум шість очок.

    3 серпня «Прикарпаття» грає з передостанньою командою турніру «Металургом» із Запоріжжя, 7 серпня приймає на своєму полі останню команду чемпіонату «Черкащину», а завершує турнір 11 серпня грою з «Гірником-Спортом» у Горішніх Плавнях.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Прикарпаття Руслан Марцінків Василь Француз Владислав Семотюк Андрій Новак спорт поза політикою Андрій Вацеба
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