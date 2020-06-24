Дев’ять голів у двох матчах. В Україні після карантину поновилися матчі першої ліги

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«Прикарпаття» розгромно програло «Миколаєву» Фото - ФК «Прикарпаття»

Один із претендентів на підвищення в класі виграв з великими труднощами

В Україні нарешті поновили чемпіонат команди першої ліги. Ранньою весною вони зіграти не встигли через введення карантину, а коли пов’язані із пандемією обмеження послабшали, тривалий час тривали дискусії – грати чи завершити змагання за підсумками 19-ти турів.

Врешті вирішили грати і сьогодні, 24 червня, перших два поєдинки 20-го туру вже проведено.

В одному з них претендент на місце у Прем’єр-лізі «Інгулець» переміг у себе на полі в Петровому «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів. Правда, перемога фаворитові дісталася нелегко. У середині першого тайму Ніка Січінава вивів господарів уперед. Та на 80-й хвилині гравці «Гірника» провели контратаку, яку завершив Віктор Хомченко. Раділи гості недовго: всього через чотири хвилини Олександр Мішуренко приніс «Інгульцю» перемогу.

В іншому матчі зустрічалися претенденти на пониження в класі. «Миколаїв» розгромив івано-франківське «Прикарпаття» - 5:1 (Андрій Ковальов, 21; Сергій Кравченко, 31; Владислав Войцеховський, 35; Богдан Кушніренко, 64, з пенальті; Юрій Чепущак, 90+2 – Роман Дитко, 42). При цьому зустріч гості закінчували вдев’ятьох: у першому таймі червону картку за фол останньої надії отримав Тарас Бойко, у другому за грубість з поля пішов Роман Кузьмин.

Таким чином, «Інгулець» після цієї перемоги набрав 40 очок і тимчасово очолив таблицю. Однак матчі переслідувачів ще попереду. Всіх, крім львівського «Руха», який зліг із коронавірусом. Матч команди, яка до поновлення чемпіонату з 39-ма очками лідирувала, відклали до 7 липня.

«Гірник-Спорт» із 27-ма пунктами наразі залишається дев’ятим. «Миколаїв» набрав 21 очко, обійшов «Прикарпаття» на один бал і наразі став 11-м. Івано-франківці знаходяться над зоною вильоту. «Кремінь», який є найближчим переслідувачем команди Володимира Ковалюка, відстає на чотири очки.

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