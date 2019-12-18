Меркушина фінішувала другою в індивідуальній гонці на Кубку IBU
Анастасія Меркушина
Фейсбук
Наша біатлоністка вдало виступила на етапі в австрійському Обертілліасі
Українстка біатлоністка Анастасія Меркушина фінішувала другою в індивідуальній гонці на етапі Кубка IBU в австрійському Обертілліасі.
Меркушина здолала дистанцію без промахів з відставанням у 56,8 секунди від німкені Штефані Шерер, яка перемогла на дистанції також з чистою стрільбою.
Третьою з одним промахом була також німкеня Анна Вайдель.
Четвертою з одним промахом стала ще одна біатлоністка збірної України – Ольга Абрамова.Нагадаємо, у аналогічній гонці у чоловіків переміг українець Сергій Семенов.