  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець Семенов переміг у індивідуальній гонці на етапі Кубка IBU

    • Розсилка
    Сергій Семенов&nbsp; - Українець Семенов переміг у індивідуальній гонці на етапі Кубка IBU
    Сергій Семенов 
    Фейсбук

    Наш біатлоніст до останнього вагався стосовно участі в гонці через хворобу

    Український біатлоніст Сергій Семенов переміг у індивідуальній гонці на етапі Кубка IBU в австрійському Обертілліасі.

    Семенов припустився одного промаху на стрільбі, фінішувавши з часом 40:36,9.

    Другим з двома промахами та понад 50-секундним відставанням фінішував німець Лукас Фрацшер. Третім також з двома промахами та понад хвилинним відставанням став норвежець Ларс Хельге Біркеланн.

     Читайте також: Тренер збірної України з біатлону визначив склад на третій етап Кубка світу

    Через застуду наш біатлоніст до останнього вагався, чи стартувати в гонці. «У мене був невеликий кашель. На щастя, я вийшов та переміг», - цитує спортсмена Твіттер IBU.

    біатлон Сергій Семенов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ