Українець Семенов переміг у індивідуальній гонці на етапі Кубка IBU



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Сергій Семенов Фейсбук

Наш біатлоніст до останнього вагався стосовно участі в гонці через хворобу

Український біатлоніст Сергій Семенов переміг у індивідуальній гонці на етапі Кубка IBU в австрійському Обертілліасі.

Семенов припустився одного промаху на стрільбі, фінішувавши з часом 40:36,9.

Другим з двома промахами та понад 50-секундним відставанням фінішував німець Лукас Фрацшер. Третім також з двома промахами та понад хвилинним відставанням став норвежець Ларс Хельге Біркеланн.

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Через застуду наш біатлоніст до останнього вагався, чи стартувати в гонці. «У мене був невеликий кашель. На щастя, я вийшов та переміг», - цитує спортсмена Твіттер IBU.