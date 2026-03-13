Головна Спорт Новини
Екслідер ПСЖ став найстаршим дебютантом в історії Ліги Європи

Антон Федорців
Тьяго Сілва залишається молодим за духом
фото: LUSA

Знаменитий центрбек навіть у 41 здатен підкорювати нові вершини

Оборонець португальського «Порту» Тьяго Сілва провів перший у кар'єрі матч у Лізі Європи та став найстаршим в історії змагань дебютантом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний профіль турніру в X.

Бразилець з'явився у старті «драконів» на поєдинок проти німецького «Штутгарта» (2:1). У день матчу йому був 41 рік і п'ять місяців. На полі центрбек провів усі 90 хвилин.

Сілва повернувся до Європи в зимове трансферне вікно. Він уклав піврічний контракт із «Порту». Сторони також передбачили в договорі опцію продовження співпраці ще на рік.

Чим відомий Тьяго Сілва

Уродженець Ріо-де-Жанейро, на дорослому рівні дебютував ще в сезоні-2002 у чемпіонаті штату Ріу-Гранді-ду-Сул. З бразильського «Жувентуде» в 2004 році вперше перебрався в Старий світ.

Тоді не зміг закріпитися в «Порту» та московському «Динамо». Другу спробу Сілва зробив після трьох сезонів у «Флуміненсе» на батьківщині. Перед кампанією 2009/10 приєднався до італійського «Мілана».

Виграв із «россонері» Серію A та Суперкубок Італії. Після трьох сезонів на Апеннінах віддав вісім років французькому «Парі Сен-Жермен». Там виграв понад два десятки трофеїв на внутрішній арені, зокрема сім чемпіонських титулів.

У кампанії 2020/21 приєднався до лондонського «Челсі» та допоміг «синім» тріумфувати в Лізі чемпіонів, а також виграти Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. Півтора сезони перед «Порту» провів за «Флуміненсе».

У складі збірної Бразилії переміг на Копа Амеріка-2019. Через перебір жовтих карток він пропустив сумнозвісне «Мінейрасо» – дошкульне фіаско пентакампенонів світу від збірної Німеччини (1:7) в півфіналі домашнього ЧС-2014.

Інші рекордсмени Ліги Європи за віком

Найстаршим футболістом в історії турніру залишається воротар Бред Фрідель. Американець у светрі лондонського «Тоттнема» зіграв у 42 роки 10 місяців два дні. Непересічна подія трапилася у сезоні 2013/14.

Натомість найстарший гравець серед польових – співвітчизник Сілви. У січні цьогоріч оборонець французької «Ніцци» Данте з'явився на полі під егідою турніру в 42 роки три місяці чотири дні. Ветеран «орлят» матиме змогу побити рекорд у наступному сезоні, якщо продовжить виступи, а «Ніцца» вийде в єврокубки.

Тим часом наймолодший футболіст в історії Ліги Європи – Рожер Фернандеш. У сезоні 2021/22 вінгер з'явився у складі португальської «Браги». Тоді йому було 16 років два місяці 27 днів.

Тим часом УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти хавбека «Челсі» Педру Нету. Португалець потрапив під розслідування за неспортивну поведінку. Він штовхнув на землю болбоя, який не хотів швидко віддати м'яч.

До слова, воротар «Реала» Тібо Куртуа став найкращим асистентом Ліги чемпіонів серед голкіперів. Напередодні бельгієць оформив третій асист у кар'єрі. Він допоміг Вальверде забити перший м'яч у ворота «Манчестер Сіті».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи Тьяґо Сілва ФК Порту

