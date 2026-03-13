Головна Спорт Новини
Дюплантіс вчергове оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
фото: Reuters

На турнірі у Швеції Дюплантіс переміг з результатом 6,31 м

Швед Арман Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною, показавши результат 6,31 м на турнірі у Mondo Classic у Швеції. Про це повідомляє «Главком».

Новий світовий рекорд Дюплантіса

Дюплантіс вп'ятнадцяте побив світовий рекорд у стрибках з жердиною. Попередній результат (6,30 м) був встановлений шведом на Чемпіонаті світу у Токіо у вересні 2025 року.

Він також оновив світове досягнення для змагань у приміщенні, яке раніше теж належало йому. У березні 2025 року швед показав результат 6,27 м на турнірі у Франції.

Арман Дюплантіс: що відомо

Арману Дюплантісу 26 років. Шведський легкоатлет перемагав на Олімпійських іграх у Токіо та Парижі.

Також він є триразовим чемпіоном світу та Європи.

Нагадаємо, що на Чемпіонаті США з півмарафону три бігунки програли через помилку організаторів

За півтора кілометра до фінішу головна фаворитка забігу Джесс Макклейн, яка впевнено лідирувала з відривом понад хвилину, була помилково спрямована автомобілем супроводу не в той бік. За нею послідували її найближчі суперниці – Една Кургат та Емма Грей Герлі.

Спортсменки пробігли близько 500 метрів у неправильному напрямку, перш ніж зрозуміли помилку та розвернулися.

У підсумку лідерки подолали додатковий кілометр, витративши на це близько трьох хвилин зайвого часу.

Через цей інцидент Макклейн фінішувала лише дев'ятою, а перемогу здобула Моллі Борн, яка під час фатального повороту перебувала далеко позаду.

