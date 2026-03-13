Головна Спорт Новини
Був олімпійським чемпіоном. Пішов з життя легендарний легкоатлет

Артем Худолєєв
фото: irishgolfdesk.com

Ділейні є останнім ірландським легкоатлетом, який здобував золото Олімпійських ігор

Переможець Олімпійських ігор 1956 року в бігу на дистанції 1500 метрів ірландець Рон Ділейні помер у віці 91 року. Про це повідомила пресслужба World Athletics, інформує «Главком».

У фінальному забігу Олімпіади-1956 Ділейні переміг із олімпійським рекордом. Для збірної Ірландії це була перша золота медаль Олімпіади з 1932 року. Після цього ірландські спортсмени не здобували нагород вищої проби на Іграх протягом 36 років.

Ділейні залишається останнім ірландським спортсменом, який піднімався на найвищий щабель п'єдесталу в олімпійських змаганнях з легкої атлетики.

У його активі також є бронзова медаль чемпіонату Європи 1958 року у бігу на 1500 метрів.

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

