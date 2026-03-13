Був олімпійським чемпіоном. Пішов з життя легендарний легкоатлет

Ділейні є останнім ірландським легкоатлетом, який здобував золото Олімпійських ігор

Переможець Олімпійських ігор 1956 року в бігу на дистанції 1500 метрів ірландець Рон Ділейні помер у віці 91 року. Про це повідомила пресслужба World Athletics, інформує «Главком».

У фінальному забігу Олімпіади-1956 Ділейні переміг із олімпійським рекордом. Для збірної Ірландії це була перша золота медаль Олімпіади з 1932 року. Після цього ірландські спортсмени не здобували нагород вищої проби на Іграх протягом 36 років.

Ділейні залишається останнім ірландським спортсменом, який піднімався на найвищий щабель п'єдесталу в олімпійських змаганнях з легкої атлетики.

У його активі також є бронзова медаль чемпіонату Європи 1958 року у бігу на 1500 метрів.

