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    Мессі або Роналду виграє рекордний Золотий м’яч

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    Роналду та Мессі - Мессі або Роналду виграє рекордний Золотий м’яч
    Роналду та Мессі
    eurosport

    Журналісти France Football записали інтерв’ю з головними претендентами на трофей

    За тиждень до вручення «Золотого м’яча» найкращого футболіста року журналісти видання France Football, яке запровадило нагороду, їздили до Барселони та Турину, де записали інтерв’ю з відповідно аргентинським форвардом «Барселони» Ліонелем Мессі та португальським лідером «Ювентуса» Кріштіану Роналду, інформує іспанське видання Mundo Deportivo.

    Саме Мессі та Роналду є головними претендентами на «Золотий м’яч» 2019 року.

    Ці ж два футболісти є лідерами за кількістю трофеїв – вони вигравали по п’ять разів. То ж один з них має стати абсолютним рекордсменом у історії футболу.

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    Володаря трофею назвуть на церемонії в Парижі 2 грудня.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліонель Мессі ФК Барселона ФК Ювентус
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