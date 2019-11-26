Мессі або Роналду виграє рекордний Золотий м’яч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роналду та Мессі eurosport

Журналісти France Football записали інтерв’ю з головними претендентами на трофей

За тиждень до вручення «Золотого м’яча» найкращого футболіста року журналісти видання France Football, яке запровадило нагороду, їздили до Барселони та Турину, де записали інтерв’ю з відповідно аргентинським форвардом «Барселони» Ліонелем Мессі та португальським лідером «Ювентуса» Кріштіану Роналду, інформує іспанське видання Mundo Deportivo.

Саме Мессі та Роналду є головними претендентами на «Золотий м’яч» 2019 року.

Ці ж два футболісти є лідерами за кількістю трофеїв – вони вигравали по п’ять разів. То ж один з них має стати абсолютним рекордсменом у історії футболу.

Читайте також: МОК закликав Росію передати необроблені дані антидопінгової лабораторії

Володаря трофею назвуть на церемонії в Парижі 2 грудня.