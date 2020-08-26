Мессі повідомив «Барселоні» про бажання покинути клуб



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Мессі у складі «Барселони» зазнав поразки від Баварії у Лізі чемпіонів з рахунком 2:8 Світлина - Marca

Аргентинець надіслав факс клубу зі своїм проханням

Незмінний лідер каталонської «Барселони» Ліонель Мессі прийняв рішення покинути команду, повідомляє Marca.

Видання зазначає, що аргентинець повідомив клуб по факсу про своє бажання. За даними джерела, він хоче скористатися своїм правом розірвати контракт в односторонньому порядку.

Також сказано, що даний пункт про одностороннє право розірвання контракту закінчився 10 червня, проте нетипова ситуація з коронавірусом, ймовірно, дозволить гравцеві скористатися цією опцією.

Крім того очікується, що Мессі не стане проходити медичне тестування в найближчі вихідні дні і не братиме участі в тренуваннях команди. Бомбардир прийняв чітке рішення та вже не змінить його, стверджує ресурс.

Зауважимо, за даними Diario Sport, у каталонському клубі підтвердили факт отримання факсу з проханням про звільнення від аргентинця.

У крайньому сезоні іспанської Ла Ліги Мессі забив 25 голів в 33 поєдинках.

Джерело: Marca