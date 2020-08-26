Два англійські гранди зацікавились трансфером Мессі



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Мессі розглядає варіант зміни клубу після поразки каталонського клубу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 2:8 Світлина - football.ua

Аргентинський бомбардир може продовжити кар’єру в англійському чемпіонаті

Два манчестерські клуби розглянули можливість придбання лідера атак каталонської «Барселони» Ліонеля Мессі.

Клуб Олександра Зінченка – «Манчестер Сіті», усвідомлює, що здійснити трансфер аргентинця буде складно, але хочуть підготуватися на випадок, якщо «синьо-гранатові» погодяться віддати гравця в інший клуб.

Тому «містяни» наразі оцінюють можливі витрати на трансфер. Також клуб з'ясовує, чи можливо підписати Мессі без порушення правил фінансового фейр-плей.

Крім того, аргентинцем цікавиться «Манчестер Юнайтед». Повідомляється, що манкуніанці готові зробити конкретні дії, щоб отримати капітана «блаугранос». Також сказано, що «Манчестер Юнайтед» готовий задовольнити фінансові запити Мессі.

Зауважимо, що раніше з’явилася інформація про те, що «Барселона» готова продати Мессі не менше, ніж за 700 млн євро. Вартість 33-річного Мессі наразі становить 112 млн євро.

Джерело: ESPN