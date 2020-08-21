Мессі повідомив Куману про бажання покинути Барселону



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Мессі та Куман провели очну зустріч

Багаторічний лідер «Барселони» Ліонель Мессі розповів новому тренеру клубу Рональду Куману про свої подальші плани, повідомляє RAC1.

Зірка "блаугранас" сказав нідерландцеві, що він невпевнений у продовженні співпраці з каталонським грандом.

Це відбулося після того, коли коуч повідав гравцеві про плани розвитку «синьо-гранатових». Незважаючи на це, нападник поки невпевнений в можливості подальшого прогресу команди. У зв'язку з цим Мессі сказав Куману, що швидше за все розглянить варіанти продовження кар'єри поза межами каталонського клубу.

Незважаючи на бажання гравця, Мессі також усвідомлює труднощі, з якими йому доведеться покинути клуб, з огляду на його контрактні умови (угода діє до кінця наступного сезону).

Мессі виступає за каталонців з 2003 року. Він десять разів ставав чемпіоном Іспанії.

Примітно, що Куман очолив «синьо-гранатових» після звільнення Кіке Сетьєна.