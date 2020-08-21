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    Три відбитті пенальті допомогли «Зальцбургу» вийти у півфінал Юнацької ліги УЄФА

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    Антош парирує удар&nbsp; - Три відбитті пенальті допомогли «Зальцбургу» вийти у півфінал Юнацької ліги УЄФА
    Антош парирує удар 
    Світлина - Instagram голкіпера

    Курйозний епізод стався в матчі 1/4 фіналу Юнацької ліги УЄФА

    Голкіпер «Зальцбургу» Даніель Антош виявився героєм чвертьфінального поєдинку Юнацької ліги УЄФА проти однолітків з французького «Ліону».

    За рахунку 0:0 у ворота австрійської команди був призначений 11-метровий удар. Пробивати його взявся 17-річний атакуючий півзахисник Флоран да Сілва. Але воротар Антош парирував удар низом. Арбітр змусив да Сілву перевиконати удар, адже гравець «Зальцбурга» вбіг до штрафного до свистка.

    Друга спроба атакуючого півзахисника також не принесла успіху – він пробив у той же кут низом і голкіпер здійснив сейв. На думку судді матчу, футболіст «Зальцбурга» потрапив до карної зони раніше часу і вдруге попросив повторити удар з пенальті. Третій 11-метровий удар да Сілва пробив вже в інший кут воріт, але Антош вгадав політ м’яча і відбив його.

    Матч в підсумку завершився перемогою «Зальцбурга» з рахунком 4:3 і клуб вийшов до півфіналу, де зіграє з однолітками з «Реала».

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