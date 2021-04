Мессі пустив з молотка бутси, в яких побив рекорд Пеле

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі продав на благодійному аукціоні бутси, в яких побив рекорд легендарного бразильця Пеле.

На аукціоні Christie вони пішли з молотка за £125 тис. (€143,5 тис.). Виручені кошти будуть спрямовані на підтримку проекту охорони здоров'я університетської лікарні Валл де Хеврон у Барселоні.

#AuctionUpdate £125,000 in support of the Health Project of the Vall Hebron University Hospital in Barcelona gained through the sale of Lionel Messi's 644 goal record breaking adidas boots – setting a new world auction record. pic.twitter.com/pgajU4zeKJ