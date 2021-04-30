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    Мессі пустив з молотка бутси, в яких побив рекорд Пеле

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    Ліонель Мессі займається благодійністю - Мессі пустив з молотка бутси, в яких побив рекорд Пеле
    Ліонель Мессі займається благодійністю

    Капітан «Барселони» взяв участь у благодійному аукціоні

    Нападник «Барселони» Ліонель Мессі продав на благодійному аукціоні бутси, в яких побив рекорд легендарного бразильця Пеле.

    На аукціоні Christie вони пішли з молотка за £125 тис. (€143,5 тис.). Виручені кошти будуть спрямовані на підтримку проекту охорони здоров'я університетської лікарні Валл де Хеврон у Барселоні.

    У матчі 15-го туру чемпіонату Іспанії з «Вальядолідом» (3:0), який відбувся в кінці грудня 2020 року, Мессі відзначився забитим м'ячем. Цей гол став для нього 644-м у футболці «Барселони». Футболіст обійшов Пеле за кількістю голів за один клуб.

    Бразилец забил 643 гола за «Сантос».

    Кожна з бутс підписана футболістом, на них надруковано ім'я дружини спортсмена Антонелло, а також імена і дати народження трьох його дітей Тьяго, Матео і Чіро.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі
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