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    Нападник «Манчестер Юнайтед» побив рекорд Мессі й Левандовського

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    Едінсон Кавані провів блискучий матч - Нападник «Манчестер Юнайтед» побив рекорд Мессі й Левандовського
    Едінсон Кавані провів блискучий матч
    Фото з відкритих джерел

    Кавані забив у півфіналі Ліги Європи два м‘ячі і відав дві гольові передачі

    У першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА між «Манчестер Юнайтед» і «Ромою», яка завершилася перемогою господарів з рахунком 6:2, дубль оформив Едінсон Кавані. Також на його рахунку дві гольові передачі. Як повідомляється в «твіттері» OptaJavier, уругваєць у віці 34 років і 74 днів став найстаршим гравцем, якому вдалося набрати 2+2 в єврокубках. Він побив рекорд форварда «Баварії» Роберта Левандовського і нападника «Барселони» Ліонеля Мессі, яким вдавалося це зробити в 31 рік.

    Два голи й дві результативні передачі зробив також португальський півзахисник «червоних дияволів» Бруну Фернандеш. Один з голів португалець забив з пенальті. Цей одинадцятиметровий удар став для Фернандеша 21-м у футболці «Манчестер Юнайтед». Бруну реалізував 20 з них, і лише одного разу не зумів вразити ворота суперника з точки.

    Матч-відповідь команд пройде 6 травня на стадіоні «Олімпіко» в Римі.

    У другій півфінальній парі Ліги Європи найсильнішого виявлять іспанський «Вільярреал» і лондонський «Арсенал». Перша гра між ними завершилася перемогою «Жовтої субмарини» – 2:1. Обидві команди завершували гру в неповних складах.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі Роберт Левандовскі Едінсон Кавані
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