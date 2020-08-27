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    Дівчина Роналду продемонструвала спокусливий заплив в океані (відео)

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    Подруга бомбардира збірної Португалії опублікувала чарівне відео, підкресливши власні форми

    Дівчина Роналду Джорджина Родрігес потішила шанувальників спокусливим відео.

    26-річна модель в ластах та спеціальних окулярах поплавала під водою. У ролику знятому на Сардинії дівчина плаває і пірнає в білому спокусливому бікіні, демонструючи пiдписникам власну фігуру.

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    Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

    Варто зазначити, що Роналду, який захищає кольори італійського «Ювентуса», познайомився з іспанкою в магазині Gucci в 2016 році. Там вона працювала продавцем-консультантом. У 2017-му вона народила йому дочку Алану Мартіну. Разом з Джорджиною португалець виховує своїх трьох дітей від сурогатних матерів - 10-річний Кріштіану-молодший, а також трирічні близнюки Єва і Матео.

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