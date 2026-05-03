«Металіст 1925» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 26 туру УПЛ

Цікавий поєдинок потрапив до програми ігрового дня

Сьогодні, 3 травня, харківський «Металіст 1925» зустрінеться з житомирським «Поліссям» у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Металіст 1925» – «Полісся»

Однозначним лідером симпатій на 10:50 3 травня стало «Полісся», вважають фахівці GGBET. На перемогу команди Младена Бартуловіча запропоновано коефіцієнт 4,36. Натомість на можливу звитягу «поліських вовків» закладено кеф 1,50. Імовірна підсумкова нічия оцінена балом 4,69. Тим часом на бойову мирову (2:2) виставлено коефіцієнт 17,82. Зате на тотал більше 3,0 закладено бал 2,20.

Передматчевий стан команд

Суперники в останніх трьох турах оформили по дві перемоги. «Металіст 1925» спершу розгромив рівненський «Верес» (4:0), а потім мінімально здолав «Кудрівку». Минулого тижня харків'яни розійшлися миром із черкаським ЛНЗ (1:1). Голом у складі колективу Бартуловіча відзначився форвард Ітодо. А ще в квітні «Металіст 1925» сенсаційно програв півфінал Кубка України «Чернігову» в серії одинадцятиметрових (0:0, пенальті – 5:6).

Тим часом житомиряни розгромили «Полтаву» (4:0) та програли поєдинок із донецьким «Шахтарем» (0:1). Покращило настрій Полісся минулої неділі, коли вдома розібралося з київською «Оболонню» (3:1). Дублем відзначився центрбек Сарапій, а ще один м'яч із пенальті до свого активу записав вінгер Гуцуляк. Не завадила перемогти підопічним Руслана Ротаня навіть меншість. Майже весь другий тайм їм довелося грати вдесятьох після вилучення хавбека Краснічі.

Реклама. 21+ Коли зграя разом, її вже неможливо зупинити. Молоді, амбітні, голодні до перемог – тримай лінію футболу разом з ФК «Полісся» та GGBET – офіційним партнером поліських вовків.

Орієнтовні склади команд

«Металіст 1925»: Варакута – Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк – Калюжний – Антюх, Калітвінцев, Забергджа, Рашиця – Ітодо

«Полісся»: Волинець – Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Федор, Брагару – Краснопір

Історія очних зустрічей

Уперше команди зустрілися в Першій лізі. У сезоні 2020/21 суперники розписали дві нульові нічиї. Мировий синдром поширився і на УПЛ. Із трьох поєдинків на елітному рівні два завершилися нічиїми. Єдиний матч із переможцем залишився за житомирянами.

У першому колі команди, звісно, розписали мирову. Більше того, листопадовий поєдинок став третім в нетривалій історії протистояння без жодного забитого м'яча. Найкращий бомбардир – півзахисник Металіста 1925 Арі Моура, який до свого активу записав два голи.

Де дивитися матч «Металіст 1925» – «Полісся»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на популярних OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 15:30 за київським часом.