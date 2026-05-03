Україна – Литва. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею

Україна з поразки стартувала на Чемпіонаті світу

Розповідаємо про другу гру збірної України на Чемпіонаті світу з хокею

У неділю, 3 травня 2026 року, о 17:00 за київським часом збірна України з хокею поєдинком проти Литви продовжить боротьбу у дивізіоні ІА Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Литва

Станом на 9:10 3 травня Україна має більший шанс на перемогу, переконані у GGBET. На перемогу нашої збірної запропоновано коефіцієнт 1,23. Потенційний успіх Литви оцінений коефіцієнтом 9,98. Нічию в основний час та потенційний овертайм запропоновано з балом 6,63.

На тотал більше 5,5 закинутих шайб запропоновано коефіцієнт 1,93, менше – 1,82.

Як Україна та Литва стартували на Чемпіонаті світу

Україна у стартовій грі світової першості у напруженому поєдинку поступилася збірній Польщі – 2:3. Варто зазначити, що наші хлопці мали відчутну перевагу за кидками – 32:22. Однак, все ж поляки здобули перемогу.

Литва сенсаційно після двох періодів перемагала Казахстан – 1:0. У третьому період литовці пропустили відразу чотири шайби та зазнали розгромної поразки – 1:4.

Турнірна таблиця Чемпіонат світу 2026 року після першого туру

Казахстан – 3 очки, 4:1 (різниця шайб) Франція – 3 очки, 4:3 Польща – 3 очки, 3:2 Японія – 0 очок, 3:4 Україна – 0 очок, 2:3 Литва – 0 очок, 1:4

Заявка збірної України на Чемпіонат світу 2026 року

Воротарі : Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Олег Петров (Сокіл, Україна), Олександр Левшин (Prince George Cougars, Канада)

: Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Олег Петров (Сокіл, Україна), Олександр Левшин (Prince George Cougars, Канада) Захисники : Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Košice, Словаччина), Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія)

: Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Košice, Словаччина), Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія) Нападники: Олександр Пересунько (Unia, Польща), Данііл Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Toruń, Польща), Олексій Ворона (Toruń, Польща), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Станіслав Садовіков (Berani Zlín, Чехія), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava, Чехія), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Віктор Захаров (Сокіл, Україна), Денис Бородай (Сокіл, Україна), Микита Олійник (Сокіл, Україна), Артем Бузоверя (Coventry Blaze, Велика Британія).

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА

2 травня. Польща – Україна 3:2

3 травня. 17:00. Україна – Литва

5 травня. 17:00. Франція – Україна

7 травня. 17:00. Україна – Казахстан

8 травня. 17:00. Україна – Японія

Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА

Матчі Чемпіонату світу 2026 з хокею у дивізіоні ІА транслюватимуться на платформах «Суспільне Спорт» і місцевих каналах «Суспільного».

Нагадаємо, тренер збірної України з хокею Олег Шафаренко розповів про підготовку команди до Чемпіонату світу 2026.