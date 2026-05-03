«Динамо» розгромило «Шахтар» у грі Національної ліги U19

glavcom.ua
«Динамо» забило «Шахтарю» чотири голи
Лідери Національної ліги зіграли результативний поєдинок

У суботу, 2 травня 2026 року, у рамках 26-го туру Національної ліги U19 київське «Динамо» приймало на своєму полі донецький «Шахтар». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт київського клубу.

Зустрічалися лідери турнірної таблиці та сусіди – після 25 турів «динамівці» набрали 61 очко та перебували на другому місці у турнірній таблиці, а «Шахтар» здобув 67 очок та розмістився на першому місці.

Хід гри

Поєдинок активніше розпочали господарі, які більше володіли м’ячем та регулярно створювали напругу біля чужих воріт. У підсумку до середини тайму динамівці вже вели у рахунку 2:0. Після пристрілок Бекерського та Лобка вдалося відзначитися Дикому, який скористався передачею Губенка справа та з меж штрафного майданчика спрямував м’яч у сітку – 1:0. Пройшло зовсім небагато часу, як чергова атака киян призвела до ще одного взяття воріт. Люсін віддав чудову своєчасну передачу на Федоренка, з першим ударом Арсенія впорався воротар «Шахтаря» Баглай, а ось на добиванні першим опинився той же Люсін, який з кількох метрів переправив м’яч у ворота, подвоївши перевагу своєї команди – 2:0.

Щойно розпочався другий тайм, як донеччани змогли відквитати один м’яч. Після подачі зі штрафного Канте виграв верхову боротьбу та влучним ударом головою не залишив шансів динамівському воротарю на те, щоб врятувати свою команду – 2:1. 

В одному з епізодів «біло-сині» перехопили м’яч під час вибивання від воріт «Шахтаря», Лобко справа зробив передачу у центр штрафного майданчика, де Люсін здорово розібрався та сповна використав свою нагоду – 3:1. 

Після однієї з атак партнери вивели на ударну позицію Канте, якому ніхто не завадив пробити з лінії воротарського майданчика, але Суркіс цю дуель виграв. А зовсім скоро Вячеслав розпочав гольову атаку своєї команди, вибивши м’яч від воріт. Бекерський чудово закинув його далі на Лобка, Віталій намагався перекинути воротаря, але той зміг дотягнутися до м’яча, сфера полетіла далі у напрямку воріт, захисник «гірників» намагався його вибити з лінії. Тим часом у центр розвитку подій встиг прибігти Лобко, який намагався добити м’яч у сітку, та воротар знову не дозволив йому це зробити. Однак, поруч перебував Люсін, який з близької відстані таки переправив м’яч у сітку та оформив хет-трик – 4:1.

Тож у підсумку 4:1 – упевнена перемога «біло-синіх». Завдяки цьому успіху «Динамо» U19 скоротило відставання від «Шахтаря» до трьох очок та продовжує боротьбу за чемпіонство.

Національна ліга U19, 26-й тур

«Динамо» U19 – «Шахтар» U19 – 4:1 (2:0)

  • Голи: Дикий (17), Люсін (23, 58, 76) – Канте (47)

Нагадаємо, італійський фахівець Андреа Мальдера може стати новим головним тренером збірної України після звільнення Сергія Реброва.

