«Металіст 1925» розписав результативну нічию з «Карпатами» в Прем'єр-лізі

Суперники багато боролися і чимало забили

Суперники влаштували справжній голепад у Житомирі

Харківський «Металіст 1925» розійшовся миром із львівським «Карпатами» (2:2) у 28-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

З перших хвилин активнішими були харків'яни. Підопічні Младена Бартуловіча в першій третині поєдинку змарнували чимало нагод. Двічі не переграв Домчака Кастільйо, а ще один момент не використав Ітодо.

«Леви» відповіли хіба що крученим ударом Чачуа зі штрафного – мимо воріт. А от Забергджа такий вид майстерності довів до ідеалу. Хавбек «Металіста 1925» отримав м'яч перед правим кутом штрафного, змістився до центру та гарно поклав під дальню стійку.

«Карпати» перехопили ініціативу зі стартом другої половини. Ось Рубчинський з відскоку пробив повз ворота. Харків'яни відповіли пострілом Рашиці поруч із дев'яткою.

А потім до справи взявся Чачуа. Спершу півзахисник «левів» зіграв на випередження після прострілу того ж Рубчинського. А потім він реалізував одинадцятиметровий за фол Калюжного проти Алькайна.

Та довго попереду «Карпати» не були. За якихось п'ять хвилин «Металіст 1925» вирівняв становище. Цього разу Ітодо ефектно замкнув простріл Кастільйо з правого флангу.

Згодом біля технічної зони львів'ян зчинилася бійка. Арбітр покарав представників обох тренерських штабів червоними картками та погасив пристрасті. Вочевидь, і для польових футболістів. Адже більше вони не забивали.

Standings provided by Sofascore

До слова, кам'янець-подільський «Епіцентр» оформив шалену перемогу над «Поліссям» із Житомира в Прем'єр-лізі. Подоляни розгубили перевагу на два м'ячі, але таки створили сенсацію. Переможний м'яч оформив вінгер Сіфуентес.

Нагадаємо, луганська «Зоря» відправила віцечемпіона України в Першу лігу. «Олександрія» зазнала фатальної поразки на власному полі. Головні події у протистоянні відбулися після перерви.