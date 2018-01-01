Мейвезер відмовився битися з МакГрегором за правилами ММА – ЗМІ

Флойд запропонував Конору зіграти у баскетбол, але аж ніяк не виходити в октагон

Американський боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) не збирається виходити на бій-реванш проти Конора МакГрегора (21-3 MMA, 9-1 UFC), але тепер уже за правилами ММА. Як стверджує видання MMAJunkie, американець відмовився від пропозиції ірландця. «Я вже побив МакГрегора. Ми можемо зіграти у баскетбол, але не битися в ММА», - заявив



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Флойд Мейвезер і Конор МакГрегор

Флойд запропонував Конору зіграти у баскетбол, але аж ніяк не виходити в октагон

Американський боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) не збирається виходити на бій-реванш проти Конора МакГрегора (21-3 MMA, 9-1 UFC), але тепер уже за правилами ММА.

Як стверджує видання MMAJunkie, американець відмовився від пропозиції ірландця.

«Я вже побив МакГрегора. Ми можемо зіграти у баскетбол, але не битися в ММА», - заявив Мейвезер.

Just saw @FloydMayweather as I was walking backstage and asked him if he's serious about a rematch with @TheNotoriousMMA in MMA: "I already fought Conor, and we're at a basketball game, not an MMA match." — Mike Bohn (@MikeBohnMMA) 18 лютого 2018 р.

Нагадаємо, ірландець викликав МакГрегора на бій за правилами ММА.

Тоді була інформація, що Флойд раніше говорив, що буде битися з Конором як у боксі, так і в MMA.

Окрім того, були чутки, що бій Флойда Мейвезера-молодшого та МакГрегора може відбутися вже у цьому році.

У серпні 2017 року Мейвезер і МакГрегор провели поєдинок за правилами боксу, у якому Флойд здобув перемогу у десятому раунді технічним нокаутом.