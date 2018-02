Мейвезер відмовився битися з МакГрегором за правилами ММА – ЗМІ

Флойд запропонував Конору зіграти у баскетбол, але аж ніяк не виходити в октагон

Американський боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) не збирається виходити на бій-реванш проти Конора МакГрегора (21-3 MMA, 9-1 UFC), але тепер уже за правилами ММА.

Як стверджує видання MMAJunkie, американець відмовився від пропозиції ірландця.

«Я вже побив МакГрегора. Ми можемо зіграти у баскетбол, але не битися в ММА», - заявив Мейвезер.

Just saw @FloydMayweather as I was walking backstage and asked him if he's serious about a rematch with @TheNotoriousMMA in MMA: "I already fought Conor, and we're at a basketball game, not an MMA match."