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    Мейвезер відмовився битися з МакГрегором за правилами ММА – ЗМІ

    Флойд запропонував Конору зіграти у баскетбол, але аж ніяк не виходити в октагон
    Американський боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) не збирається виходити на бій-реванш проти Конора МакГрегора (21-3 MMA, 9-1 UFC), але тепер уже за правилами ММА. Як стверджує видання MMAJunkie, американець відмовився від пропозиції ірландця. «Я вже побив МакГрегора. Ми можемо зіграти у баскетбол, але не битися в ММА», - заявив
    • Сьогодні, 07:41
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    Флойд Мейвезер і Конор МакГрегор
    Флойд Мейвезер і Конор МакГрегор

    Флойд запропонував Конору зіграти у баскетбол, але аж ніяк не виходити в октагон

    Американський боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) не збирається виходити на бій-реванш проти Конора МакГрегора (21-3 MMA, 9-1 UFC), але тепер уже за правилами ММА.

    Як стверджує видання MMAJunkie, американець відмовився від пропозиції ірландця.

    «Я вже побив МакГрегора. Ми можемо зіграти у баскетбол, але не битися в ММА», - заявив Мейвезер.

    Нагадаємо, ірландець викликав МакГрегора на бій за правилами ММА.

    Тоді була інформація, що Флойд раніше говорив, що буде битися з Конором як у боксі, так і в MMA.

    Окрім того, були чутки, що бій Флойда Мейвезера-молодшого та МакГрегора може відбутися вже у цьому році.

    У серпні 2017 року Мейвезер і МакГрегор провели поєдинок за правилами боксу, у якому Флойд здобув перемогу у десятому раунді технічним нокаутом.

    бокс бій-реванш MMA баскетбол єдиноборства
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