Мхітарян може повернутись у «Боруссію» Д

Клуб Андрія Ярмоленка готовий зробити пропозицію «Манчестер Юнайтед»

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Генріх Мхітарян може покинути команду. Англійський клуб обдумує варіант з трансфером 28-річного вірменина. Одним з фаворитом на гравця є «Боруссія» Дортмунд. Про це пише The Times. Клуб Андрія Ярмоленка готовий зробити пропозицію «МЮ» за Мхітаряна, який виступав у Бундеслізі з



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Клуб Андрія Ярмоленка готовий зробити пропозицію «Манчестер Юнайтед»

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Генріх Мхітарян може покинути команду.

Англійський клуб обдумує варіант з трансфером 28-річного вірменина. Одним з фаворитом на гравця є «Боруссія» Дортмунд. Про це пише The Times.

Клуб Андрія Ярмоленка готовий зробити пропозицію «МЮ» за Мхітаряна, який виступав у Бундеслізі з 2013 по 2016 роки. Керівництво манкуніанського клубу готове розглянути варіант з продажем футболіста вже зараз.

У 2016 році «Манчестер Юнайтед» заплатив за Генріха 30 млн євро. Зараз «червоні дияволи» сподіваються продати Мхітаряна приблизно за ту ж суму.

У цьому сезоні Мхітарян починав у стартовому складі 10 з 12 матчів «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. На його рахунку один гол та п'ять асистів.

Джерело: Футбол 24