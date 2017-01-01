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    Мхітарян може повернутись у «Боруссію» Д

    Клуб Андрія Ярмоленка готовий зробити пропозицію «Манчестер Юнайтед»
    Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Генріх Мхітарян може покинути команду. Англійський клуб обдумує варіант з трансфером 28-річного вірменина. Одним з фаворитом на гравця є «Боруссія» Дортмунд. Про це пише The Times. Клуб Андрія Ярмоленка готовий зробити пропозицію «МЮ» за Мхітаряна, який виступав у Бундеслізі з
    • 25 Листопада, 20:22
    • Розсилка

    Клуб Андрія Ярмоленка готовий зробити пропозицію «Манчестер Юнайтед»

    Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Генріх Мхітарян може покинути команду.

    Англійський клуб обдумує варіант з трансфером 28-річного вірменина. Одним з фаворитом на гравця є «Боруссія» Дортмунд. Про це пише The Times.

    Клуб Андрія Ярмоленка готовий зробити пропозицію «МЮ» за Мхітаряна, який виступав у Бундеслізі з 2013 по 2016 роки. Керівництво манкуніанського клубу готове розглянути варіант з продажем футболіста вже зараз.

    У 2016 році «Манчестер Юнайтед» заплатив за Генріха 30 млн євро. Зараз «червоні дияволи» сподіваються продати Мхітаряна приблизно за ту ж суму.

    У цьому сезоні Мхітарян починав у стартовому складі 10 з 12 матчів «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. На його рахунку один гол та п'ять асистів.

    Джерело: Футбол 24

    Манчестер
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