  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Мхітарян зі сльозами попрощався з гравцями «Манчестер Юнайтед»

    Мхітарян перейшов у «Манчестер Юнайтед» влітку 2016 року з «Боруссії» Д
    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Генріх Мхітарян попрощався з одноклубниками на базі команди, інформує Daily Mail. За інформацією видання, 28-річний вірменин прощався з партнерами по команді зі сльозами на очах, а сам процес був доволі зворушливим. Нагадаємо, Мхітарян близький до переходу в «Арсенал» як частина угоди щодо
    • Сьогодні, 10:54
    • Розсилка
    Генріх Мхітарян. Фото: Getty Images
    Генріх Мхітарян. Фото: Getty Images

    Мхітарян перейшов у «Манчестер Юнайтед» влітку 2016 року з «Боруссії» Д

    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Генріх Мхітарян попрощався з одноклубниками на базі команди, інформує Daily Mail.

    За інформацією видання, 28-річний вірменин прощався з партнерами по команді зі сльозами на очах, а сам процес був доволі зворушливим. Нагадаємо, Мхітарян близький до переходу в «Арсенал» як частина угоди щодо трансферу Алексіса Санчеса.

    Зазначається, що півзахисник не надто задоволений тим, як склався його практично завершений перехід в «Арсенал», проте розуміє, що трансфер був невідворотній через те, що Мхітарян втратив місце у складі «Манчестер Юнайтед».

    Мхітарян перейшов у «Манчестер Юнайтед» влітку 2016 року з «Боруссії» Д. В сезоні 2017/18 в активі хавбека 1 гол у 15 матчах АПЛ.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Манчестер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ