Мхітарян перейшов у «Манчестер Юнайтед» влітку 2016 року з «Боруссії» Д

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Генріх Мхітарян попрощався з одноклубниками на базі команди, інформує Daily Mail. За інформацією видання, 28-річний вірменин прощався з партнерами по команді зі сльозами на очах, а сам процес був доволі зворушливим. Нагадаємо, Мхітарян близький до переходу в «Арсенал» як частина угоди щодо



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Генріх Мхітарян. Фото: Getty Images

Мхітарян перейшов у «Манчестер Юнайтед» влітку 2016 року з «Боруссії» Д

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Генріх Мхітарян попрощався з одноклубниками на базі команди, інформує Daily Mail.

За інформацією видання, 28-річний вірменин прощався з партнерами по команді зі сльозами на очах, а сам процес був доволі зворушливим. Нагадаємо, Мхітарян близький до переходу в «Арсенал» як частина угоди щодо трансферу Алексіса Санчеса.

Зазначається, що півзахисник не надто задоволений тим, як склався його практично завершений перехід в «Арсенал», проте розуміє, що трансфер був невідворотній через те, що Мхітарян втратив місце у складі «Манчестер Юнайтед».

Мхітарян перейшов у «Манчестер Юнайтед» влітку 2016 року з «Боруссії» Д. В сезоні 2017/18 в активі хавбека 1 гол у 15 матчах АПЛ.