Мігда виграв чоловічий спринт на чемпіонаті України з біатлону
- Сьогодні, 12:58
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Антон Мігда
25 грудня стартував чемпіонат України з біатлону
У понеділок, 25 грудня, в селі Яворів (Сянки) Львівської області стартував Чемпіонат України з біатлону.
У перший день змагань проходять спринти у чоловіків і жінок а також індивідуальні гонки у юнаків і дівчат старших вікових груп.
Так, спринтерську гонку у чоловіків виграв Антон Мігда.
Срібло в активі Віталія Труша, а бронзу виборов Богдан Цимбал.
Чемпіонат України з біатлону
Спринт, чоловіки
1. Антон Мігда (0 + 0) 26:23.4
2. Віталій Труш (0 + 2) +44.4
3. Богдан Цимбал (0 + 2) +1:04.5
4. Андрій Доценко (2 + 2) +1:12.3
5. Назарій Цебринський (1 + 2) +1:25.7
6. Тарас Лесюк (2 + 1) +1:32.1