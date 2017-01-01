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    Мігда виграв чоловічий спринт на чемпіонаті України з біатлону

    25 грудня стартував чемпіонат України з біатлону
    У понеділок, 25 грудня, в селі Яворів (Сянки) Львівської області стартував Чемпіонат України з біатлону. У перший день змагань проходять спринти у чоловіків і жінок а також індивідуальні гонки у юнаків і дівчат старших вікових груп. Так, спринтерську гонку у чоловіків виграв Антон Мігда. Срібло в активі Віталія Труша, а бронзу виборов Богдан
    • Сьогодні, 12:58
    • Розсилка
    Антон Мігда
    Антон Мігда

    25 грудня стартував чемпіонат України з біатлону

    У понеділок, 25 грудня, в селі Яворів (Сянки) Львівської області стартував Чемпіонат України з біатлону.

    У перший день змагань проходять спринти у чоловіків і жінок а також індивідуальні гонки у юнаків і дівчат старших вікових груп.

    Так, спринтерську гонку у чоловіків виграв Антон Мігда.

    Срібло в активі Віталія Труша, а бронзу виборов Богдан Цимбал.

    Чемпіонат України з біатлону

    Спринт, чоловіки

    1. Антон Мігда (0 + 0) 26:23.4
    2. Віталій Труш (0 + 2) +44.4
    3. Богдан Цимбал (0 + 2) +1:04.5
    4. Андрій Доценко (2 + 2) +1:12.3
    5. Назарій Цебринський (1 + 2) +1:25.7
    6. Тарас Лесюк (2 + 1) +1:32.1

    біатлон чемпіонат України
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