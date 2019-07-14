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    Михайло Гаврилюк приніс Україні бронзу Євро в метанні молота

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    Михайло Гаврилюк приніс чоловічій команді України єдину наразі медаль молодіжного Євро - Михайло Гаврилюк приніс Україні бронзу Євро в метанні молота
    Михайло Гаврилюк приніс чоловічій команді України єдину наразі медаль молодіжного Євро
    ФЛАУ

    В української збірної - дві медалі

    Сьогодні, 14 липня, у шведському Євле завершиться чемпіонат Європи з легкої атлетики серед спортсменів, не старших 23-х років.

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    Українська збірна після трьох змагальних днів має дві медалі - золото і бронзу.

    Окрім золота стрибунки у висоту Юлії Левченко, ще одну медаль здобув прикарпатець Михайло Гаврилюк, який метнув молот на 72,23 метра і виграв бронзу. Чемпіоном у цій дисципліні став Альберто Ґонсалес з Іспанії, який переміг із особистим рекордом 74,36 м. Срібло виграв угорець Бенче Галаш - 74,14 м.

    Лідирують у медальному заліку поляки. У них шість медалей - чотири золота і два срібла. У німців - 10 нагород (3 - 4 - 3), у французів - 9 (2 - 3 - 4).

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    чемпіонат Європи метання молота легка атлетика Михайло Гаврилюк Альберто Ґонсалес
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