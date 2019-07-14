Михайло Гаврилюк приніс Україні бронзу Євро в метанні молота



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Михайло Гаврилюк приніс чоловічій команді України єдину наразі медаль молодіжного Євро ФЛАУ

В української збірної - дві медалі

Сьогодні, 14 липня, у шведському Євле завершиться чемпіонат Європи з легкої атлетики серед спортсменів, не старших 23-х років.

Українська збірна після трьох змагальних днів має дві медалі - золото і бронзу.

Окрім золота стрибунки у висоту Юлії Левченко, ще одну медаль здобув прикарпатець Михайло Гаврилюк, який метнув молот на 72,23 метра і виграв бронзу. Чемпіоном у цій дисципліні став Альберто Ґонсалес з Іспанії, який переміг із особистим рекордом 74,36 м. Срібло виграв угорець Бенче Галаш - 74,14 м.

Лідирують у медальному заліку поляки. У них шість медалей - чотири золота і два срібла. У німців - 10 нагород (3 - 4 - 3), у французів - 9 (2 - 3 - 4).