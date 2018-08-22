Михайлюк посів друге місце в опитуванні за звання найкращого снайпера серед новачків НБА



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Святослав Михайлюк

Першим в опитуванні став інший гравець «Атланти» розігруючий Трей Янг

Український захисник Лос-Анджелес «Лейкерс» Святослав Михайлюк посів друге місце в опитуванні новачків НБА, в якому вони обирали «найкращого снайпера» серед дебютантів ліги.

Як повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України з посиланням на офіційний сайт НБА, наш баскетболіст поділив другу позицію з захисником Атланти Кевіном Х’юртером, який, як і Михайлюк, отримав 13% голосів.

Першим в опитуванні став інший гравець «Атланти» розігруючий Трей Янг (47%).

Окрім того українець отримав голоси і в опитуванні за «головну майбутню сенсацію драфту», але до топ-5 у цій категорії не увійшов.