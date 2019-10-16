Михайлюк результативно зіграв у передсезонному матчі НБА (відео)



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Святослав Михайлюк НБА

Український захисник набрав 5 очок у матчі проти «Філадельфії»

Захисник збірної України та «Детройту» Святослав Михайлюк результативно зіграв у передсезонному матчі НБА проти «Філадельфії».

За 19 хвилин гри з лави запасних наш баскетболіст набрав 5 очок (1/4 двоочкових, 1/4 триочкових), 3 підбирання, 1 передача, 1 перехоплення.

Перехоплення українця ввійшло в топ-5 моментів дня в НБА.

Нагадаємо, Михайлюк готується до другого сезону в НБА. Минулого літа «Лейкерс» обрав його на драфті під 47-м номером. У лютому 2019 року «Лейкерс» обміняв українця в «Детройт».