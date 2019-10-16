Михайлюк результативно зіграв у передсезонному матчі НБА (відео)
Святослав Михайлюк
НБА
Український захисник набрав 5 очок у матчі проти «Філадельфії»
Захисник збірної України та «Детройту» Святослав Михайлюк результативно зіграв у передсезонному матчі НБА проти «Філадельфії».
За 19 хвилин гри з лави запасних наш баскетболіст набрав 5 очок (1/4 двоочкових, 1/4 триочкових), 3 підбирання, 1 передача, 1 перехоплення.
Перехоплення українця ввійшло в топ-5 моментів дня в НБА.
Нагадаємо, Михайлюк готується до другого сезону в НБА. Минулого літа «Лейкерс» обрав його на драфті під 47-м номером. У лютому 2019 року «Лейкерс» обміняв українця в «Детройт».
Читайте також: «Черкаські Мавпи» розірвали угоду з українським центровим