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    Михайлюк став одним з найкращих у черговий ігровий день у G-Лізі (відео)

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    Святослав Михайлюк - Михайлюк став одним з найкращих у черговий ігровий день у G-Лізі (відео)
    Святослав Михайлюк

    Святослав набрав аж 29 очок

    Український захисник «Лейкерс» Святослав Михайлюк став найрезультативнішим у матчі G-Ліги між «Саут Бей Лейкерс» і «Техас Леджендс».

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    За 32 хвилини він набрав 29 очок (4/12 двоочкових, 7/9 триочкових), зробив два підбирання, дві передачі та перехоплення.

    Команда українця перемогла 123:113, а сам він став одним з найкращих в ігровий день у G-Лізі.

    Дивіться також: Михайлюк на очах Леброна Джеймса набрав 21 очко у складі фарм-клубу «Лейкерс».
    баскетбол Святослав Михайлюк
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