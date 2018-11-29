Михайлюк став одним з найкращих у черговий ігровий день у G-Лізі (відео)



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Святослав Михайлюк

Святослав набрав аж 29 очок

Український захисник «Лейкерс» Святослав Михайлюк став найрезультативнішим у матчі G-Ліги між «Саут Бей Лейкерс» і «Техас Леджендс».

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

За 32 хвилини він набрав 29 очок (4/12 двоочкових, 7/9 триочкових), зробив два підбирання, дві передачі та перехоплення.

Команда українця перемогла 123:113, а сам він став одним з найкращих в ігровий день у G-Лізі.