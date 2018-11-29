Михайлюк став одним з найкращих у черговий ігровий день у G-Лізі (відео)
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Розсилка
Святослав Михайлюк
Святослав набрав аж 29 очок
Український захисник «Лейкерс» Святослав Михайлюк став найрезультативнішим у матчі G-Ліги між «Саут Бей Лейкерс» і «Техас Леджендс».
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.
За 32 хвилини він набрав 29 очок (4/12 двоочкових, 7/9 триочкових), зробив два підбирання, дві передачі та перехоплення.
Команда українця перемогла 123:113, а сам він став одним з найкращих в ігровий день у G-Лізі.
Svi was scorching hot tonight.— South Bay Lakers (@SouthBayLakers) 29 листопада 2018 р.
29 points (7-9 3PT) #SBLakers #LakeShow pic.twitter.com/9RLEXpWf1l