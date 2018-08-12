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    Новини

    Михайлюк та Лень можуть зіграти у Києві проти Іспанії

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    Святослав Михайлюк - Михайлюк та Лень можуть зіграти у Києві проти Іспанії
    Святослав Михайлюк

    Федерація баскетболу України та НБА домовляються по страховці

    В українському баскетболі з нетерпінням чекають дату 14 вересня. Саме цього дня у столичному Палаці Спорту чоловіча збірна України зіграє проти команди Іспанії.

    Окрім грізного суперника з відомими іменами український уболівальник може побачити і своїх зірок, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Українці, які виступають в НБА можуть зіграти за збірну України у вересні.

    Мова йде про новоспеченого гравця Лос-Анджелес «Лейкерс» - Святослава Михайлюка та гравця «Атланти» – Олексія Леня.

    Обидва гравці уже підтвердили ФБУ своє бажання зіграти за збірну у матчах проти Іспанії (14 вересня, Київ) та Словенії (17 вересня, Нікшич).

    Зараз ФБУ та НБА в процесі переговорів щодо страхування обох гравців.

    На сьогодні це головне питання, яке потрібно вирішити українській стороні. За правилами НБА сезонну страховку оплачує не клуб, а ліга.

    Відповідно ФБУ потрібно покрити ймовірні ризики саме перед НБА та страховим партнером ліги.

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол НБА
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