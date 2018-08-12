Михайлюк та Лень можуть зіграти у Києві проти Іспанії



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Святослав Михайлюк

Федерація баскетболу України та НБА домовляються по страховці

В українському баскетболі з нетерпінням чекають дату 14 вересня. Саме цього дня у столичному Палаці Спорту чоловіча збірна України зіграє проти команди Іспанії.

Окрім грізного суперника з відомими іменами український уболівальник може побачити і своїх зірок, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Українці, які виступають в НБА можуть зіграти за збірну України у вересні.

Мова йде про новоспеченого гравця Лос-Анджелес «Лейкерс» - Святослава Михайлюка та гравця «Атланти» – Олексія Леня.

Обидва гравці уже підтвердили ФБУ своє бажання зіграти за збірну у матчах проти Іспанії (14 вересня, Київ) та Словенії (17 вересня, Нікшич).

Зараз ФБУ та НБА в процесі переговорів щодо страхування обох гравців.

На сьогодні це головне питання, яке потрібно вирішити українській стороні. За правилами НБА сезонну страховку оплачує не клуб, а ліга.

Відповідно ФБУ потрібно покрити ймовірні ризики саме перед НБА та страховим партнером ліги.