Український баскетболіст Михайлюк став автором унікального рекорду в NCAA

Атакуючий захисник «Канзасу» видав вдалий відтинок на старті сезону

Український атакуючий захисник «Канзас Джейгокс» Святослав Михайлюк на старті сезону NCAA набрав 94 очок і зробив лише дві втрати. Ці цифри звучать вражаюче з однієї причини: Михайлюк – єдиний гравець у студентському баскетболі, який набрав 90 і більше очок, при цьому зробивши менше чотирьох втрат. Сам Михайлюк вважає, що



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Святослав Михайлюк

Атакуючий захисник «Канзасу» видав вдалий відтинок на старті сезону

Український атакуючий захисник «Канзас Джейгокс» Святослав Михайлюк на старті сезону NCAA набрав 94 очок і зробив лише дві втрати.

Ці цифри звучать вражаюче з однієї причини: Михайлюк – єдиний гравець у студентському баскетболі, який набрав 90 і більше очок, при цьому зробивши менше чотирьох втрат.

Сам Михайлюк вважає, що тривала робота під керівництвом тренера Білла Селфа змінила його дії з м'ячем у кращу та більш раціональну сторону.

«Раніше я робив багато дурних дій. Я просто віддавав передачі у місця великого скупчення гравців, намагався зробити паси, не дивлячись. Після чотирьох років роботи з Біллом Селфом я дізнався, що такі дії зайві та неефективні. Я став цінувати м'яч. Наприклад, я більше не роблю авантюрні передачі через весь майданчик. Я став раціональніше», - сказав Михайлюк.

Ймовірно, цей статистичний аспект належно не позначиться на репутації Михайлюка. Святослав – не схильний до ризику захисник, тому його акції навряд чи злетять вгору через дуже низьке число втрат. Проте, Михайлюк – головна причина, чому «Канзас» займає 25-е місце за відсотком втрат у студентському баскетболі, що є найкращим показником у кар'єрі тренера Білла Селфа.

Друга й остання втрата припала на поєдинок проти «Кентуккі», коли один із суперників зумів перервати передачу Святослава. Сам Михайлюк, коли його запитали про вчинені втрати, зміг згадати тільки одну зі своїх двох.

Джерело: basket.com.ua