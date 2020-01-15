В Україні планують створити нову баскетбольну Суперлігу



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Баскетбольна Суперліга ФБУ

Відповідна ініціатива надійшла від «Київ-Баскета»

Федерація баскетболу України повідомила про ініціативу, яка надійшла від «Київ-Баскета», щодо створення нової структури Суперліги.

Очікується, що президенти та інвестори основних баскетбольних клубів України обсудять це питання у Києві у період проведення Матчу Зірок, який заплановано на 1 лютого.

У відповідному листі від «Київ-Баскета» на адресу ФБУ мова йде про створення «нової окремої структури Суперліги в складі ФБУ».

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В українському баскетболі Суперліга існує з 1992 року. Структура дивізіону неодноразово змінювалася від майже повної незалежності від профільної федерації до фактично її складової частини.