«Мілан» пропонує Ібрагімовичу угоду на 6 мільйонів євро



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Златан Ібрагімович Твіттер

Італійський клуб веде перемовини про повернення зіркового шведського нападника

Італійський «Мілан» веде перемовини про повернення до клубу зіркового шведського нападника Златана Ібрагімовича, інформує La Gazzetta dello Sport.

Італійці пропонують 38-річному ветерану угоду на 6 місяців з можливістю продовження ще на один рік. Заробіток футболіста разом за 18 місяців може сягнути 6 мільйонів євро.

Ібрагімович уже спілкувався з керівником футбольного відділу клубу Звониміром Бобаном та пообіцяв дати відповідь за кілька тижнів.

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Раніше Ібрагімович уже виступав за «Мілан» з 2010 по 2012 рік.

Останнім клубом шведа був «Лос-Анджелес Гелаксі» в північноамериканській МЛС.