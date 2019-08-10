«Мілан» збирається придбати другого після Шевченка українця



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Андрій Лунін може змінити топ-клуби UA-Футбол

«Росо-неррі» шукають заміну воротареві збірної Італії

Італійський «Мілан» розглядає варіант з придбанням голкіпера іспанського «Реала» Андрія Луніна. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, італійський клуб шукає воротаря, який би став заміною Джанлуїджі Доннаруммі, в разі якщо той перейде в стан французького «Парі Сен-Жермен».

Крім того, за даними видання, в список передбачуваних кандидатур крім 20-річного українця потрапили Кейлор Навас («Реал») і Маттія Перін («Ювентус»).

Нагадаємо, минулий сезон Лунін провів в оренді в «Леґанесі», в чемпіонаті зіграв п'ять матчів. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що до українця виявляють інтерес два іспанські клуби – «Бетіс» і «Вальядолід».

Лунін перейшов у «Реал» минулого літа з луганської «Зорі» за € 8,5 млн. Його контракт з «Реалом» розрахований до літа 2024 року.