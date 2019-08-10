  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Мілан» збирається придбати другого після Шевченка українця

    • Розсилка
    Андрій Лунін може змінити топ-клуби - «Мілан» збирається придбати другого після Шевченка українця
    Андрій Лунін може змінити топ-клуби
    UA-Футбол

    «Росо-неррі» шукають заміну воротареві збірної Італії

    Італійський «Мілан» розглядає варіант з придбанням голкіпера іспанського «Реала» Андрія Луніна. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, італійський клуб шукає воротаря, який би став заміною Джанлуїджі Доннаруммі, в разі якщо той перейде в стан французького «Парі Сен-Жермен».

    Читайте також

    Крім того, за даними видання, в список передбачуваних кандидатур крім 20-річного українця потрапили Кейлор Навас («Реал») і Маттія Перін («Ювентус»).

    Нагадаємо, минулий сезон Лунін провів в оренді в «Леґанесі», в чемпіонаті зіграв п'ять матчів. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що до українця виявляють інтерес два іспанські клуби – «Бетіс» і «Вальядолід».

    Лунін перейшов у «Реал» минулого літа з луганської «Зорі» за € 8,5 млн. Його контракт з «Реалом» розрахований до літа 2024 року.

     Читайте також: Українець отримав «золоту рукавичку» найкращого воротаря мундіалю
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Кейлор Навас Серія А Андрій Лунін ФК «Мілан» Маттія Перін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ