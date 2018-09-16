Мілевський дебютував у чемпіонаті Угорщини



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Фото взяте з сайту prosport.tsn.ua

Український нападник Артем Мілевський дебютував за «Кішварду»

Відомий український нападник Артем Мілевський дебютував в офіційному матчі за свою нову комнду у вищому дивізіоні чемпіонату Угорщини.

Екс-«динамівець» вийшов на поле на 60-й хвилині, але гольовими діями не відзначився. «Кішварда» здобула перемогу у матчі проти команди «Халадаш». Рахунк зустрічі 4-1.

Нагадаємо, в Угорщині також працює Сергій Ребров, який влітку очолив «Ференцварош». Крім того, за команду Сергія Реброва виступає ще один українець- Іван Петряк, який в цьому ж турі забив переможний гол для свого клубу.

Для Мілевського «Кішварда» стала вже восьмою командою у професійній кар'єрі. До цього Артем встиг пограти у «Дінамо», турецькому «Газіантепспорі», хорватські «Хайдук» та «Спліт», румунській «Конкордії», російському «Тосно», а також у Білорусії, де захищав кольри «Динамо-Брест».