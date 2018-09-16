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    Мілевський дебютував у чемпіонаті Угорщини

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    Фото взяте з сайту prosport.tsn.ua - Мілевський дебютував у чемпіонаті Угорщини
    Фото взяте з сайту prosport.tsn.ua

    Український нападник Артем Мілевський дебютував за «Кішварду»

    Відомий український нападник Артем Мілевський дебютував в офіційному матчі за свою нову комнду у вищому дивізіоні чемпіонату Угорщини.

    Екс-«динамівець» вийшов на поле на 60-й хвилині, але гольовими діями не відзначився. «Кішварда» здобула перемогу у матчі проти команди «Халадаш». Рахунк зустрічі 4-1. 

    Нагадаємо, в Угорщині також працює Сергій Ребров, який влітку очолив «Ференцварош». Крім того, за команду Сергія Реброва виступає ще один українець- Іван Петряк, який в цьому ж турі забив переможний гол для свого клубу.

    Для Мілевського «Кішварда» стала вже восьмою командою у професійній кар'єрі. До цього Артем встиг пограти у «Дінамо», турецькому «Газіантепспорі», хорватські «Хайдук» та «Спліт», румунській «Конкордії», російському «Тосно», а також у Білорусії, де захищав кольри «Динамо-Брест».

    Артем Мілевський
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