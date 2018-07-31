Мілевський зацікавив російський клуб



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Артем Мілевський. Фото: dynamo-brest.by

Наразі український нападник перебуває в статусі вільного агента і ще не визначився зі своїм майбутнім

Агент українського форварда Артема Мілевського Олександр Панков зазначив, що не виключає його переходу в стан БАТЕ.

Однак пропозицій з боку чинних чемпіонів Білорусі він не отримував.

«У нас не було розмови з цього приводу. Останнім часом в ЗМІ з'являлися чутки про можливий перехід Артема в мінське «Динамо», але поки нам не надходило жодної офіційної пропозиції ні від БАТЕ, ні від мінського клубу. Коли розривали контракт з брестським «Динамо», я говорив, що ми готові розглядати будь-які цікаві пропозиції, але, повторюся, поки ніяких офіційних контактів з БАТЕ і мінським «Динамо» не було», - зауважив він.

«Пропозиції, які були у нас, актуальні й досі. Зараз Артемом зацікавилося ще два клуби: один з російської Прем'єр-ліги, інший - з чемпіонату Бельгії. Поки просто розглядаємо ці варіанти. Зараз Мілевський в Україні, тренується щодня і знаходиться в хорошій фізичній формі. Ми постійно на зв'язку, думаю, скоро визначимося з його майбутнім», - додав Панков.

Раніше білоруські ЗМІ повідомляли про те, що причиною відрахування Мілевського з брестського клубу стало порушення режиму з боку гравця.

Зараз Мілевський перебуває в статусі вільного агента і ще не визначився зі своїм майбутнім.

Раніше Панков повідомляв, що Мілевський відкритий для пропозицій з боку російських клубів.

Джерело: by.tribuna.com