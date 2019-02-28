  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    €15 млн і рекордна клаусула: гендиректор «Шахтаря» - про подробиці трансферу Тете

    • Розсилка
    Сергій Палкін радить бути попервах поблажливими до 19-річного Тете - €15 млн і рекордна клаусула: гендиректор «Шахтаря» - про подробиці трансферу Тете
    Сергій Палкін радить бути попервах поблажливими до 19-річного Тете
    ФК Шахтар

    Новачок донеччан встановив кілька рекордів ще до офіційного дебюту

    Генеральний директор донецького «Шахтаря» Сергій Палкін прокоментував трансфер 19-річного бразильського футболіста Тете. Функціонер зокрема повідомив, що клуб встановив рекордну для себе клаусулу для бразильського новачка Тете - 150 млн євро.

    Читайте також

    «Ми придбали Тете за 15 мільйонів євро. 10 мільйонів, отримані від продажу Ракицького, плюс додали частину від трансферу Фреда - і інвестували в придбання молодого талановитого футболіста. Віримо, що це наше майбутнє, що Тете виросте у велику зірку. Стосовно клаусули або відступних, то наразі ми встановили рекордну для нас суму - 150 мільйонів євро.

    Тете дуже технічний хлопець. У Бразилії його називають «ураганом» - це означає, що він вносить в оборону суперника безлад, його вкрай складно зупинити. Він володіє серйозною технікою, ударом і пасом. Він може грати на багатьох позиціях: і справа, і 10-го номера, і зліва. Це багатопрофільний футболіст.

    Ми на порозі формування нового «Шахтаря». Упевнений, через два роки він буде виблискувати. Так, ми повинні розуміти і ставитися поблажливо до молодих хлопців: у 19 років складно прийти і все для себе відкрити. Потрібен певний час. Однозначно будуть помилки, але важливо мати терпіння. Ми впевнені в майбутньому Тете», - каже Палкін.

     Читайте також: Перехід Ракицького: про золотий унітаз і фактор Тимощука

    Джерело: Сайт ФК «Шахтар»

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Тете Сергій Палкін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ