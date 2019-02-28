€15 млн і рекордна клаусула: гендиректор «Шахтаря» - про подробиці трансферу Тете



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Сергій Палкін радить бути попервах поблажливими до 19-річного Тете ФК Шахтар

Новачок донеччан встановив кілька рекордів ще до офіційного дебюту

Генеральний директор донецького «Шахтаря» Сергій Палкін прокоментував трансфер 19-річного бразильського футболіста Тете. Функціонер зокрема повідомив, що клуб встановив рекордну для себе клаусулу для бразильського новачка Тете - 150 млн євро.

«Ми придбали Тете за 15 мільйонів євро. 10 мільйонів, отримані від продажу Ракицького, плюс додали частину від трансферу Фреда - і інвестували в придбання молодого талановитого футболіста. Віримо, що це наше майбутнє, що Тете виросте у велику зірку. Стосовно клаусули або відступних, то наразі ми встановили рекордну для нас суму - 150 мільйонів євро.

Тете дуже технічний хлопець. У Бразилії його називають «ураганом» - це означає, що він вносить в оборону суперника безлад, його вкрай складно зупинити. Він володіє серйозною технікою, ударом і пасом. Він може грати на багатьох позиціях: і справа, і 10-го номера, і зліва. Це багатопрофільний футболіст.

Ми на порозі формування нового «Шахтаря». Упевнений, через два роки він буде виблискувати. Так, ми повинні розуміти і ставитися поблажливо до молодих хлопців: у 19 років складно прийти і все для себе відкрити. Потрібен певний час. Однозначно будуть помилки, але важливо мати терпіння. Ми впевнені в майбутньому Тете», - каже Палкін.

Джерело: Сайт ФК «Шахтар»