Мильна бульбашка лопнула: «Верес» - уже не народний клуб



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«Верес» скинув із себе ілюзію «народності» ФК «Верес»

Те, що давно було зрозуміло де-факто, президент клубу підтвердив де-юре

Президент друголігового футбольного клубу «Верес» із Рівного Олексій Хахльов, відповідаючи на запитання вболівальників у «Фейсбуці», прояснив ситуацію з нашумілою «народністю» ФК, під гаслами якого команда існувала у нижчих лігах і впродовж першого року виступів у Прем'єр-лізі.

«Рівненське акціонерне товариство «Верес» - це наша відповідь на кризу! - бравурно розпочав свій допис пан Хахльов. - Міський голова Володимир Хомко, власник компанії «УкрТепло» Іван Надєїн та президент громадської спілки «Верес» Олексій Хахльов взяли на себе спільну відповідальність за створення нового формату професійного футбольного клубу. Ми об’єднуємося в форматі «влада-бізнес-громада» задля побудови ефективної та успішної альтернативи в українському футболі. Ми врахували попередні помилки, забрали зайві ілюзії, створили та погодили спільний концепт. Готові разом довести, що об'єднання зусиль дає синергетичний ефект. Бо тільки разом — ми сила!»

Раніше, у понеділок, 13 травня, стало відомо про те, що клуб «Верес» має фінансові проблеми. Тоді керівництво ФК звернулося до міської влади та нових спонсорів.