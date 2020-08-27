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    Найуспішніший дует: переможці 16-ти турнірів Grand Slam завершили тенісну кар’єру

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    Брати Брайани вигравали медалі Олімпійських ігор в Пекіні та Лондоні&nbsp; - Найуспішніший дует: переможці 16-ти турнірів Grand Slam завершили тенісну кар’єру
    Брати Брайани вигравали медалі Олімпійських ігор в Пекіні та Лондоні 
    Світлина - gotennis.ru

    Зірковий тенісний дует вигравав золоті нагороди Олімпійських ігор у Лондоні

    Знамениті американські тенісисти Боб і Майк Брайани оголосили про завершення кар'єри, інформує New York Times.

    Найуспішніший дует в історії тенісу вважає, що 42 роки є найбільш кращим віком для завершення кар’єри.

    «Ми обидва відчуваємо, що зараз відповідний момент для цього. У цьому віці потрібно дуже багато працювати, щоб брати участь в змаганнях. Ми все ще любимо грати, але не любимо готувати своє тіло до виходу на корт, відновлюватися стало все складніше. Ми були конкурентоспроможними в цьому році, в минулому, за рік до того», - сказав Майк Брайан.

    У парному розряді брати Брайани виграли 16 турнірів серії «Великого шолома», в їх активі шість перемог на Відкритому чемпіонаті Австралії, дві - на Відкритому чемпіонаті Франції, три - на «Вімблдоні», п'ять - на Відкритому чемпіонаті США. Також вони є володарями золотих медалей Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні і бронзових нагород Олімпіади-2008 в Пекіні.

    Загалом в їх активі 39 виграшів на змаганнях категорії «Мастерс», а також рекорд за кількістю тижнів проведених у статусі першої «ракетки» світу – 506.

    Читайте також: Український тенісист вийшов до чвертьфіналу турніру в Празі.

    Джерело: New York Times

    Олімпійські ігри (Олімпіада) теніс Вімблдон
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