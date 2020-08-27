Найуспішніший дует: переможці 16-ти турнірів Grand Slam завершили тенісну кар’єру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Брати Брайани вигравали медалі Олімпійських ігор в Пекіні та Лондоні Світлина - gotennis.ru

Зірковий тенісний дует вигравав золоті нагороди Олімпійських ігор у Лондоні

Знамениті американські тенісисти Боб і Майк Брайани оголосили про завершення кар'єри, інформує New York Times.

Найуспішніший дует в історії тенісу вважає, що 42 роки є найбільш кращим віком для завершення кар’єри.

«Ми обидва відчуваємо, що зараз відповідний момент для цього. У цьому віці потрібно дуже багато працювати, щоб брати участь в змаганнях. Ми все ще любимо грати, але не любимо готувати своє тіло до виходу на корт, відновлюватися стало все складніше. Ми були конкурентоспроможними в цьому році, в минулому, за рік до того», - сказав Майк Брайан.

У парному розряді брати Брайани виграли 16 турнірів серії «Великого шолома», в їх активі шість перемог на Відкритому чемпіонаті Австралії, дві - на Відкритому чемпіонаті Франції, три - на «Вімблдоні», п'ять - на Відкритому чемпіонаті США. Також вони є володарями золотих медалей Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні і бронзових нагород Олімпіади-2008 в Пекіні.

Загалом в їх активі 39 виграшів на змаганнях категорії «Мастерс», а також рекорд за кількістю тижнів проведених у статусі першої «ракетки» світу – 506.

Джерело: New York Times