У чемпіона Ізраїлю з веслування в Україні вкрали човен



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Дані Фрідман виїхав з України у дворічному віці Світлина - Фейсбук Дані Фрідмана

Пошуками човна займається поліція

Човен вартістю 15 000 євро вкрали у чемпіона Ізраїлю з академічного веслування Дані Фрідмана під час тренувального збору в Дніпрі. За повідомленням Vesti.co.il, у вівторок, 15 вересня, спортсмен готувався до міжнародного турніру, який відбудеться 10 жовтня в Познані (Польща).

32-річний ізраїльтян прибув в Україну на початку тижня. За яких обставин була викрадений човен, поки не уточнюється. Відомо лише, що його пошуками займається українська поліція.

«Цей човен був спеціально виготовлений для мене – з урахуванням ваги і зросту, - сказав Фрідман. - Поліція обіцяє зробити все можливе, щоб знайти злодіїв».

Дані Фрідман народився в Києві, в дворічному віці еміґрував до Ізраїлю. Сім'я проживала в Афулі, там же Дані почав свою спортивну кар'єру. А вона була стрімкою. За кілька років Фрідман увійшов до першої десятки найкращих веслярів світу – небачене для Ізраїлю досягнення. Він понад десять разів ставав чемпіоном Ізраїлю. А зараз активно тренується, готуючись до Олімпіади в Токіо, яка відбудеться в 2021 році.