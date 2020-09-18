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    У чемпіона Ізраїлю з веслування в Україні вкрали човен

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    Дані Фрідман виїхав з України у дворічному віці - У чемпіона Ізраїлю з веслування в Україні вкрали човен
    Дані Фрідман виїхав з України у дворічному віці
    Світлина - Фейсбук Дані Фрідмана

    Пошуками човна займається поліція

    Човен вартістю 15 000 євро вкрали у чемпіона Ізраїлю з академічного веслування Дані Фрідмана під час тренувального збору в Дніпрі. За повідомленням Vesti.co.il, у вівторок, 15 вересня, спортсмен готувався до міжнародного турніру, який відбудеться 10 жовтня в Познані (Польща).

    32-річний ізраїльтян прибув в Україну на початку тижня. За яких обставин була викрадений човен, поки не уточнюється. Відомо лише, що його пошуками займається українська поліція.

    «Цей човен був спеціально виготовлений для мене – з урахуванням ваги і зросту, - сказав Фрідман. - Поліція обіцяє зробити все можливе, щоб знайти злодіїв».

    Дані Фрідман народився в Києві, в дворічному віці еміґрував до Ізраїлю. Сім'я проживала в Афулі, там же Дані почав свою спортивну кар'єру. А вона була стрімкою. За кілька років Фрідман увійшов до першої десятки найкращих веслярів світу – небачене для Ізраїлю досягнення. Він понад десять разів ставав чемпіоном Ізраїлю. А зараз активно тренується, готуючись до Олімпіади в Токіо, яка відбудеться в 2021 році.

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    поліція Олімпіада-2020 академічне веслування Дані Фрідман
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