Міністр спорту Сербії потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Зоран Гаїч брав участь у пропагандистському заході
фото: FIVB

Гаїч займався пропагандою війни

Міністр спорту Сербії Зоран Гаїч потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що віг є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займався пропагандою війни.

Зоран Гаїч брав участь у пропагандистському заході – міжнародному спортивному форумі «Росія – спортивна держава». Форум проходив у Самарі та Тольятті 5-7 листопада цього року.

У заході брали участь представники російських окупаційних структур українських регіонів: «міністерства спорту республіки Крим», «міністерства спорту Херсонської області», «міністерства спорту ЛНР», «міністерства спорту та туризму Запорізької області», «міністерства спорту та туризму ДНР».

У рамках спортивної програми форуму проходили заходи за участю російських окупантів з інвалідністю (следж-хокей, плавання, фіджитал-спорт).

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

