Лавров впав у немилість Путіна? Дипломата усунули від саміту G20 та ключової наради

Ймовірна причина немилості Путіна криється у тому, що Лавров провалив переговори з держсекретарем США Марко Руібо та цим зірвав зустріч російського диктатора з Трампом

Відсутність міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на важливій нараді Ради безпеки РФ, а також його несподівана заміна на саміті G20, спровокували чутки про те, що головний дипломат Кремля втратив довіру Володимира Путіна. Про це пише «Главком» із посиланням на Sky News.

Ключовим моментом стало засідання, на якому російський лідер доручив розробити пропозиції щодо можливого відновлення ядерних випробувань. 75-річний Лавров був єдиним постійним членом Радбезу, який був відсутній.

Ще більший резонанс викликало рішення Кремля призначити молодшого чиновника очолити російську делегацію на саміті G20 – роль, яку протягом багатьох років незмінно виконував Лавров. Саме після цього аналітики та політологи почали активно обговорювати можливі внутрішні перестановки в МЗС і ослаблення позицій міністра.

Незважаючи на те, що Кремль поспішив спростувати чутки, публічне заперечення лише посилило увагу медіа до цієї теми.

Як зазначає Financial Times, ймовірна причина немилості криється у провалі переговорів. Після скасування саміту Путіна і Трампа в Будапешті, саме жорстка позиція Лаврова під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо стала однією з причин заморожування діалогу.

«Лавров або упустив момент, або відхилився від сценарію. Його дипломатія, чи радше її відсутність, зірвала саміт і виглядала як провал», – цитує видання джерело серед західних дипломатів.

Для Путіна, який прагне налагодити діалог із Вашингтоном не лише щодо України, а й у питаннях ядерного контролю, цей провал став ударом по іміджу: президент виглядав слабким і нездатним контролювати власного міністра.

Аналітики порівнюють стиль управління Путіна з принципом футбольного тренера Алекса Фергюсона: «Жоден гравець не має бути більшим за клуб». Для російського лідера лояльність і дисципліна є головними. Якщо Лавров справді перейшов межу, його багаторічна політична кар’єра може завершитись.

Лавров, який був обличчям російської дипломатії понад два десятиліття, пережив кількох прем'єрів та міністрів оборони. Він відомий своїм жорстким, зухвалим стилем і безкомпромісною підтримкою агресії проти України. Його публічна зухвалість, як-от поява у светрі з написом CCCP на саміті в Алясці, тепер, схоже, могла коштувати йому місця за головним кремлівським столом.

Нагадаємо, після розмови Рубіо і Лаврова американські офіційні особи вважають, що позиція Росії не сильно змінилася. Наразі, за словами джерела, Рубіо, ймовірно, не рекомендуватиме проведення зустрічі Путіна і Трампа.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий прийняти концепцію США щодо України і «рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі».

За словами Лаврова, прямої відповіді від США на цю пропозицію нібито не надійшло. Міністр додав, що сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції.