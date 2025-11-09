Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лавров впав у немилість Путіна? Дипломата усунули від саміту G20 та ключової наради

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лавров впав у немилість Путіна? Дипломата усунули від саміту G20 та ключової наради
Лавров відомий своїм жорстким, зухвалим стилем і безкомпромісною підтримкою агресії проти України
фото: Reuters

Ймовірна причина немилості Путіна криється у тому, що Лавров провалив переговори з держсекретарем США Марко Руібо та цим зірвав зустріч російського диктатора з Трампом 

Відсутність міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на важливій нараді Ради безпеки РФ, а також його несподівана заміна на саміті G20, спровокували чутки про те, що головний дипломат Кремля втратив довіру Володимира Путіна. Про це пише «Главком» із посиланням на Sky News.

Ключовим моментом стало засідання, на якому російський лідер доручив розробити пропозиції щодо можливого відновлення ядерних випробувань. 75-річний Лавров був єдиним постійним членом Радбезу, який був відсутній.

Ще більший резонанс викликало рішення Кремля призначити молодшого чиновника очолити російську делегацію на саміті G20 – роль, яку протягом багатьох років незмінно виконував Лавров. Саме після цього аналітики та політологи почали активно обговорювати можливі внутрішні перестановки в МЗС і ослаблення позицій міністра.

Незважаючи на те, що Кремль поспішив спростувати чутки, публічне заперечення лише посилило увагу медіа до цієї теми.

Як зазначає Financial Times, ймовірна причина немилості криється у провалі переговорів. Після скасування саміту Путіна і Трампа в Будапешті, саме жорстка позиція Лаврова під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо стала однією з причин заморожування діалогу.

«Лавров або упустив момент, або відхилився від сценарію. Його дипломатія, чи радше її відсутність, зірвала саміт і виглядала як провал», – цитує видання джерело серед західних дипломатів.

Для Путіна, який прагне налагодити діалог із Вашингтоном не лише щодо України, а й у питаннях ядерного контролю, цей провал став ударом по іміджу: президент виглядав слабким і нездатним контролювати власного міністра.

Аналітики порівнюють стиль управління Путіна з принципом футбольного тренера Алекса Фергюсона: «Жоден гравець не має бути більшим за клуб». Для російського лідера лояльність і дисципліна є головними. Якщо Лавров справді перейшов межу, його багаторічна політична кар’єра може завершитись.

Лавров, який був обличчям російської дипломатії понад два десятиліття, пережив кількох прем'єрів та міністрів оборони. Він відомий своїм жорстким, зухвалим стилем і безкомпромісною підтримкою агресії проти України. Його публічна зухвалість, як-от поява у светрі з написом CCCP на саміті в Алясці, тепер, схоже, могла коштувати йому місця за головним кремлівським столом.

Нагадаємо, після розмови Рубіо і Лаврова американські офіційні особи вважають, що позиція Росії не сильно змінилася. Наразі, за словами джерела, Рубіо, ймовірно, не рекомендуватиме проведення зустрічі Путіна і Трампа.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий прийняти концепцію США щодо України і «рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі». 

За словами Лаврова, прямої відповіді від США на цю пропозицію нібито не надійшло. Міністр додав, що сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції.

Теги: росія путін Сергій Лавров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трампу треба показати силу Путіну
CNN пояснив, чому Трамп не може вплинути на Путіна щодо завершення війни
15 жовтня, 02:42
Зеленський: Путін мене ненавидить. У мене таке саме ставлення до нього
Зеленський розповів, як ставиться до Путіна
18 жовтня, 01:42
Європа прагне узгодити пакет підтримки України для максимально сильних позицій у переговорах про перемир'я
Politico: Європа кинулася посилювати позиції України перед зустріччю Трампа і Путіна
21 жовтня, 07:18
Рішення Путіна відмовитися від поїздки не є несподіваним
Стало відомо, чи поїде Путін на саміт G20 у ПАР, де його можуть заарештувати
22 жовтня, 18:57
Дмитрієв: Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення
Росія, США та Україна близькі до дипломатичного вирішення – представник Путіна
25 жовтня, 06:54
Гітанас Науседа скликає міжвідомчу нараду для обговорення ситуації щодо контрабандних повітряних куль
Президент Литви пропонує тривале закриття кордону із Білоруссю через повітряні кулі
27 жовтня, 13:27
Кучма розповів, що на початку війни у нього були ілюзії щодо російського народу
Кучма пояснив, чи можна було спинити Путіна 2022 року
1 листопада, 18:15
Путін доручив уряду опрацювати можливість тестового вибуху атомної бомби
Кремль роз'яснив заяву Путіна про ядерні випробування
5 листопада, 20:22
Солдати побоюються, що спроба утримати Покровськ до останнього може повторити трагедії Бахмута та Авдіївки
Росія близька до захоплення Покровська, але величезною ціною – CNN
Вчора, 15:21

Політика

США переобладнають склади під «мегацентри» для депортації
США переобладнають склади під «мегацентри» для депортації
Нові правила Трампа: США можуть відмовити у візі через ожиріння, діабет чи похилий вік
Нові правила Трампа: США можуть відмовити у візі через ожиріння, діабет чи похилий вік
Білий дім спростував заяву Сійярто про необмежені енергопоставки з РФ
Білий дім спростував заяву Сійярто про необмежені енергопоставки з РФ
Румунія та Болгарія намагаються захистити російські НПЗ від санкцій Трампа – Politico
Румунія та Болгарія намагаються захистити російські НПЗ від санкцій Трампа – Politico
Сійярто: Угорщина отримала від США безстрокове звільнення від санкцій за газ із Росії
Сійярто: Угорщина отримала від США безстрокове звільнення від санкцій за газ із Росії
Німеччина витратить €3 млрд на вертольоти та IRIS-T
Німеччина витратить €3 млрд на вертольоти та IRIS-T

Новини

Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua